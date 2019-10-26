Üniversitede öğrenci toplulukları kendilerini tanıttılar

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde faaliyet gösteren 27 öğrenci topluluğu, Üniversitenin meydanında kurulan stantlarda üç gün süreyle topluluklarını tanıtma fırsatı buldular.

Şenlik havasında geçen topluluk tanıtım günlerinde stant ziyaretçileri arasında 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da vardı. Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan'la birlikte etkinlik alanında öğrenci topluluklarını ziyaret eden Rektör Karacoşkun, stant görevlilerinden toplulukları hakkında bilgiler aldı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu yılki öğrenci toplulukları tanıtım günlerine Genç Kızılay, Dil ve Edebiyat, Toplum Gönüllüleri, Yapı, Peçiç, Ultraslan Unı, KİYUhart, Yeniler Kulubü, Eğlence İstasyonu, İlim Kültür ve Medeniyet, Enderun Eğitim Kültür, Zeka Oyunları ve Kodlama, Genç Tema, Lisansüstü Eğitim, İnşaat Mühendisliği Kulübü, 7 Aralık Tiyatro Oyuncuları, Genç Fenerbahçeliler, KİYÜ Hayvan Severler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, İnsan Hakları, Arapça İletişim, Otel Lokanta İkram Hizmetleri, Aşçılık, Felsefe, Genetik ve Biyomühendislik, 7 Spor, Toplum ve İletişim, Girişimci Gençlik Toplulukları katıldı.

Kaynak: İHA