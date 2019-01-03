Üniversitede öldürülen Ceren Damar toprağa verildi

Öğrencisi tarafından katledilen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar, Ankara Karşıyaka'da kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Hukuk Fakültesinde sınavda kopya çekmekten hakkında tutanak tuttuğu öğrencisi Hasan İsmail H. tarafından öldürülen Ceren Damar, son yolculuğuna uğurlandı. Araştırma Görevlisi Damar için görevli olduğu Çankaya Üniversitesinde düzenlenen törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Damar'ı son yolcuğunda başta eşi Levent Şener, annesi, babası, sevenleri, akademisyen dostları ile öğrencileri yalnız bırakmadı. Eşi Levent Şener, Damar'ın tabutu başından bir an olsun ayrılmayarak kendisine taziye iletmeye gelen herkesle tek tek tokalaşıp sarılarak acısını paylaştı. Kılınan cenaze namazının ardından Ceren Damar toprağa verildi.

Öte yandan Ceren Damar'ın babası Mustafa Damar'ın Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda araştırmacı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: İHA