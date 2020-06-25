Üniversitede salgın hastalıklarla ilgili çalıştay yapıldı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından "Korona virüs bağlamında geçmişten günümüze salgın hastalıklar E-Çalıştayı" düzenlendi

Tüm dünyada bir süredir etkisi altına alan Koron avirüs (Covıd-19) Pandemisi sebebiyle Kilis 7 Aralık Üniversitesinde online olarak gerçekleştirilen, Türkiye'deki farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin katıldığı "Korona virüs bağlamında geçmişten günümüze salgın hastalıklar E-Çalıştayı" düzenlendi.

Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar'ın açılış ve selamlama konuşmasıyla başlayan e-çalıştay üç oturumda gerçekleştirildi.

Çalıştayda, başta bir sağlık sorunu olarak ortaya çıkan ve zamanla sosyal, psikolojik ve ekonomik etkileriyle halkı ve yöneticileri çaresiz bırakan Covid-19 Pandemisi, farklı değerlendirmelerle ele alındı.

Ayrıca günümüz bilimsel ve teknolojik imkanların ulaştığı seviyeye rağmen, bu salgınla mücadele etmenin en etkili yolunun sosyal izolasyon, kişisel ve toplumsal temizlik kurallarına titizlikle uyulması olacağı vurgulandı.

Moderatörlüğünü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdurahman Çetin'in yaptığı e-çalıştayın ilk oturumunda "Pandemi Sürecinde Hastane ve Sağlık Yönetimi", "Pandemilerde Halk Sağlığı ve Etik" ve "Covid-19 Pandemisinin Gençler Üzerindeki Psiko-sosyal ve Ekonomik Etkileri" bilim insanları tarafından ele alındı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen II. oturumda "Salgın Hastalıkların Sosyal Etkileri", "Pandemi ve Karantina Sürecinin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri", "Uzaktan Eğitimde Teknoloji ve Covid-19 Deneyimi" konuları değerlendirildi. Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih Kanter'in yönetiminde yapılan son oturumundaysa "Evdekal Günlerinde İletişim ve Medya Kullanımı", "Korona virüs algısı saha araştırması sonuçları", "19. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Salgın Hastalıklarla Mücadele" konu başlıklarında konuşmalar gerçekleştirildi.

"Korona virüs bağlamında geçmişten günümüze salgın hastalıklar E-Çalıştayı" Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Halil Seyrek'in moderatörlüğünde, Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve diğer bilim insanlarının değerlendirmeleri ile sona erdi.

Kaynak: İHA