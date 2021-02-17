Üniversitede yüz yüze eğitim kayıt dondurma hakkı: YÖK kayıt dondurma 2021

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, üniversitelerle ilgili alınan yeni önemli kararı duyurdu. Üniversitelerin tüm programlarında eğitimler genel olarak çevrimiçi yöntemlerle kesintisiz devam edecek. Ancak uygulamalı dersler yüz yüze verilebilecek.

Sağlık Bakanlığı son açıklamasında üniversitelerde yüz yüze eğitimin yapılmasıyla ilgili “Son üç haftadır ülkemizde vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha dikkatli davranılmasını gerektirmektedir” açıklamasında bulundu.

Bakanlık, üniversitelerdeki yüz yüze eğitimin mevcut şartları dışında önemli bir hareketliliğe sebep olabileceğinin de unutulmamasını istedi. Bu nedenle alınan son karara göre, uygulamalı eğitimler sıkı tedbirle yüz yüze, teorik eğitimler ise mümkün olduğunca internetten yapılacak.

Uygulamalı Eğitim nedir? Uygulamalı dersler hangileri?

Teorik ders ne demek? Teorik eğitim nedir?

Yani uygulamalı eğitim, okullarda gruplar halinde yapılacak. Teorik eğitim ise internetten devam edecek.

YÖK KAYIT DONDURMA HAKKI 2021

YÖK’ün yeni kararları şöyle:

* Uygulamalı eğitimler ‘azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması’ şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabilecek.

* Teorik eğitimler Sağlık Bakanlığı’nın görüşleriyle programlarda kazandırılması gereken asgari yeterlikler dikkate alınarak mümkün olduğunca çevrimiçi yapılacak.

* Sağlık Bakanlığı’nca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağı göz önünde bulundurulsun.

* Salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilere kayıt dondurma hakkı.

* Küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmeli.