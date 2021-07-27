Üniversiteler 13 Eylül'de açılacak mı? Üniversiteler 13 Eylül'de yüz yüze mi, online mi olacak?

Üniversitelerde eğitim öğretimin başlayacağı tarih kesinleşmişti. Ancak koronavirüs vakalarındaki artış öğrencilerin de kafalarında soru işaretlerine neden oluyor. Bir azalan bir artan vakalar yüz yüze eğitimde de sık değişikliklere yol açıyor. Geçtiğimiz yıl ortaokul ve liselerde okullar bir açılıp bir kapanmıştı. Bu yıl kısıtlamalar vaka sayılarını azalttı. Ancak normalleşmeye geçilmesiyle kısıtlamaların kaldırılması vaka artışlarını tetikledi. Yaz tatilinde hareketlilik artışlara sebep oldu. Milyonlarca öğrenci de Eylül'de açılmasını beklediği okullarının son durumunu, gelen son açıklamaları merak ediyor. İşte detaylar.

ÜNİVERSİTELER 13 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, "Eylül başından itibaren de hepimiz okullarımızda olmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımızın temel noktası temizlik ve hijyenle ilgili. Türk Standartları Enstitüsü ile hazırlamış olduğumuz kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle beraber her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor." açıklamasında bulundu.

Selçuk, "Bizim şu andaki bakış açımız, tamamen okulların 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biraz önce ifade ettiğim gibi toplumumuzdan beklentimiz de her bir ferdimizden beklentimiz buna destek olmak yönündedir. Biz şu anda 'acaba vesaire...' bu konularla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Sadece odak noktamız okulların açılması." diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER 13 EYLÜL'DE YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE Mİ OLACAK?

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl uzaktan eğitim yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelerin 13 Eylül'de başlayacağını bildirmesinin ardından başka bir açıklama gelmedi. Buna göre üniversitelerin 13 Eylül'de yüz yüze açılması planlanıyor.

Koronavirüs salgının seyrine göre yeni eğitim öğretim yılında durumun ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. Detaylar geldikçe yaşanan son gelişmeleri haberimiz içerisinde yer vereceğiz.

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