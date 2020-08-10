Üniversiteler açılacak mı? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi için milyonlarca öğrenci üniversitelerin açılıp açılmayacağını merak ediyor. Peki Üniversiteler açılacak mı? Ayrıntılar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Milyonlarca üniversite öğrencisi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolasıyla üniversitelerin açılıp açılmayacağını merak ediyor.

2020-2021 eğitim öğretim döneminde üniversitelerin hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı.

YÖK'ten üniversitelerin açılış tarihine ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

YÖK BAŞKANI PROF. DR. YEKTA SARAÇ'IN AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede "yeni normal" dönemde, yükseköğretim sistemini yarınlara, üniversiteleri küresel değişim ve yeni döneme hazırlayabilmek, uluslararası rekabete sokabilmek için bazı yenilikçi düzenlemeler yaptıklarını belirtmişti.

Mevzuata göre üniversitelerin, örgün programlarında yer alan derslerin yüzde 30'una kadarını uzaktan öğretim yoluyla verebildiğine dikkati çeken Saraç, buna rağmen bu orana yaklaşan üniversitenin bulunmadığını dile getirmişti.

Saraç, bu durumun, dijital imkanların kullanılması yolunda güçlü iradeye sahip kurumların bile yönlendirme, destek ve teşviğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini belirtmişti.

Saraç açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu çerçevede yükseköğretim kurumlarımızı, önümüzdeki süreçlere hazırlayabilmek, dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla ders vermelerine ilişkin çalışmalarını ve hazırlıklarını desteklemek amacıyla yükseköğretim kurumlarında uzaktan öğretim yoluyla ders verilmesi konusunda önemli kararlar alınmıştır. Buna göre, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki örgün programlarda uzaktan öğretim yoluyla verilebilecek ders oranı yüzde 40'a yükseltildi. Böylelikle dünyanın pek çok ülkesinde uygulanan karma öğretim modeline diledikleri takdirde üniversitelerimiz de geçebilecek."