Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezi'nde üniversite rektörleri ile bir araya gelinen programda, "Yükseköğretim Kurulunun geleceğe dair yeni vizyonu" açıklandı. Öncesinde YÖK internet ortamı üzerinden basın açıklaması gerçekleştirdi. Söz konusu açıklamada "2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir." cümlelerine yer vermesinin ardından, üniversitelerine kavuşmak için gün sayan öğrenciler " Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı?YÖK 2021" sorularına yanıt aramaya başladı. Bunun ardından "Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK 2021" soruları merak konusu oldu.

ÜNİVERSİTELERDE BU YIL YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI? ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Özvar konuşmasında,"Bu yıl, yani 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yükseköğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edebilecektir" ifadelerine yer verdi.

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla açılması bekleniyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına ilettiği talepte, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi. Söz konusu talebin ardından Sağlık Bakanı Koca'dan " Okullarımızın güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberini hazırladı." diyerek tedbirlerin alındığını belirten Koca “13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak” açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklamanın ardından YÖK yüz yüze eğitime ilişkin gerekli çalışmaların yürütüldüğünü duyurdu.

Buna göre üniversitelerin 13 Eylül Pazartesi günü itibariyle açılacağı öngörülüyor.

YÖK’TEN ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

YÖK Başkanı Erol Özvar imzasıyla yayınlanan kararda şu açıklamaların altı çizildi;