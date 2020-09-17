Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi 2020
Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi 2020| YKS ek tercihlerinin başlamasıyla birlikte üniversitelerin de ne zaman açılacağı merak konusu oldu. 2020-2021 eğitim döneminde bir çok üniversite pandemi koşullarını göz önünde bulundurarak uzaktan eğitime geçti. YÖK de bu süreçte eğitimlerin online olması gerektiği kanısında. İşte son gelişmeler...
Ünivesiteye 1.tercihlerde yerleşemeyen ve açıktan kalan adaylar için YKS ek yerleştirme tercih dönemi başladı. Adaylar 17-23 Eylül tarihleri arasında işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar ardından 5- 7 Ekim tarihlerinde üniversite kayıtlarını yapacak. Öte yandan açıklanan takvime göre elektronik kayıtlar ise 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) de üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi. Peki Üniversiteler açılacak mı? İşte Üniversitelerin açılış tarihi 2020
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?
YÖK'ün açıklamasının ardından çoğu üniversite uzaktan eğitime geçti. Bazı üniversiteler de henüz açılış tarihi ile ilgili bir karara bağlamadığı için açıklama yapmadı. Ancak, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında eğitimin mümkün olan tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor.
UZAKTAN EĞİTİME GEÇEN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Batman Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mimar Sinan Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Konya Teknik Üniversitesi
İskenderun Teknik Üniversitesi
Bursa Uludağ Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
evşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Ege Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi, Trakya Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi, Batman Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi