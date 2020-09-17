Üniversiteler açılacak mı? Üniversitelerin açılış tarihi 2020

Ünivesiteye 1.tercihlerde yerleşemeyen ve açıktan kalan adaylar için YKS ek yerleştirme tercih dönemi başladı. Adaylar 17-23 Eylül tarihleri arasında işlemlerini tamamlayabilecek. Adaylar ardından 5- 7 Ekim tarihlerinde üniversite kayıtlarını yapacak. Öte yandan açıklanan takvime göre elektronik kayıtlar ise 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) de üniversitelerin açılış tarihiyle ilgili takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi. Peki Üniversiteler açılacak mı? İşte Üniversitelerin açılış tarihi 2020

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

YÖK'ün açıklamasının ardından çoğu üniversite uzaktan eğitime geçti. Bazı üniversiteler de henüz açılış tarihi ile ilgili bir karara bağlamadığı için açıklama yapmadı. Ancak, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında eğitimin mümkün olan tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor.

UZAKTAN EĞİTİME GEÇEN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Batman Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Mimar Sinan Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Konya Teknik Üniversitesi

İskenderun Teknik Üniversitesi

Bursa Uludağ Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

evşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Ege Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi, Trakya Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi, Batman Üniversitesi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi