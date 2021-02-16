Koronavirüs salgını sürecinde uzun bir süredir üniversiteler kapalıydı. Öğrenciler sosyal medya üzerinden sık sık kampanyalar başlatarak fakültelerinin açılmasını talep ediyordu. Bu süreçte fazlasıyla baskı altında kalan YÖK'ten yeni bir haber geldi. Peki Üniversiteler Hibrit mi olacak? Üniversiteler Hibrit eğitim nedir?

ÜNİVERSİTELER HİBRİT Mİ OLACAK?

Kimi üniversiteler hali hazırda zaten hibrit eğitime geçmişti. Bahar döneminde de üniversitelerin bazılarında yarı online yarı yüz yüze eğitim yapılacak.

Munzur Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Hibrit eğitime geçti.

Başka bazı üniversitelerde ise sadece son sınıflara ve tıp fakültesi gibi bölümlere bu imkan sağlandı.

Hibrit eğitim ile birlikte üniversite öğrencilerinin en azından son yılını yüz yüze eğitim ile geçirmesi planlanıyor.

İkinci dönem için Hibrit veya karma olarak adlandırılan modele ilişkin üniversiteler, senato kararlarını tek tek duyuruyor. Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Konya Selçuk Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Harran Üniversitesi aldıkları senato kararlarını ilk duyuran okullar oldu.

Hibrit eğitim modeline ilişkin SDÜ Rektörlüğü tarafından yapılan duyuruda, uygulama ağırlıklı eğitimin yürütüldüğü Tıp, Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri ve İlahiyat fakülteleri ile lisansüstü eğitim verilen Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Güzel Sanatlar enstitüleriyle uygulama ağırlıklı eğitim veren diğer birimlerde hibrit eğitim modeli çerçevesinde yüz yüze dersler yapılabilecek.

Diğer tüm akademik birimlerde teorik ağırlıklı dersler uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmaya devam edilecek.

SINAVLAR...

Kararla birlikte ikinci dönem (bahar yarıyılı) uzaktan eğitim yöntemiyle verilen derslerde devam zorunluluğu olmayacak. Online eğitim ile yapılacak derslerin vize, mazeret, final ve bütünleme sınavları çevrim içi, çevrim dışı, ödev ve proje yöntemleriyle yapılabilecek.

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa’da ise Tıp Fakültesi’nde 4, 5 ve 6’ncı sınıf klinik uygulamaları yüz yüze, teorik dersleri ise yüz yüze veya dijital hibrit şeklinde uygulanacak. Veterinerlik, Sağlık Bilimleri, Hemşirelik ve Spor Bilimleri fakültelerinde de uygulamalı eğitimler yüz yüze, teorik dersler ise yüz yüze veya dijital olarak Hibrit yöntemi uygulanacak.

ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM NEDİR?

Hibrit kelimesi anlam olarak 'melez' ve 'karma'yı ifade ediyor. Üniversitelerde de bahar döneminde Hibrit modeli eğitim verilmesi planlanıyor.

Hibrit eğitim Karma öğrenme, karışık öğrenme olarak da biliniyor. Ancak en anlaşılır şekilde harmanlanmış öğrenme deniliyor.

Hibrit eğitimle yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim bir arada veriliyor.

Bilinen eğitim metodu, online eğitim materyalleriyle zenginleştirilir yani harmanlanır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak ifade edilir.

Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak için çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze eğitim verilmesi olarak da düşünülebilir.

İstanbul'da yüze yüze eğitime 1 gün daha ara verildi