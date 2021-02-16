Üniversiteler hibrit mi olacak? | Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? | Üniversiteler ne zaman açılacak?Bakan Koca'dan flaş paylaşım: Yerinde karar dönemine geçiyoruzNew York Valisi Cuomo'dan koronavirüse ilişkin itiraf: Yeterince şeffaf olamadıkEski halinden eser kalmadı! Christina Aguilera'nın son görüntüsü hayranlarını şaşırttıSurvivor 2021 iletişim oyununu hangi takım kazandı? | Survivor kim elendi? 16 Şubat Salı16 Şubat Salı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve  ölüm sayısı kaç oldu?Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Doğan Cüceloğlu'nun vefatı ile ilgili açıklamaErdoğan'dan 'Türkçe' vurgusu: "Vatanı önce dil, sonra ordu bekler!"Son dakika: Hangi HDP'li vekil Gara'ya gitti? Bakan Soylu'dan flaş açıklamaGalatasaray'dan derbi maçına ilişkin yapılan hukuki işlemler hakkında açıklama
İstanbul-2 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Üniversiteler hibrit mi olacak? | Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? | Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler hibrit mi olacak? | Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? | Üniversiteler ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz." ifadelerini kullandı. Peki Üniversiteler hibrit mi olacak? | Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? | Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler hibrit mi olacak? | Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? | Üniversiteler ne zaman açılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz." ifadesine yer verdi. Bakan  Koca, üniversitelerde yüz yüze eğtim konusunda da açıklamada bulundu. Peki Üniversiteler hibrit mi olacak? | Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? | Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTLER HİBRİT Mİ OLACAK? | ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabında basın açıklaması görselini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz" ifadesine yer verdi.

Üniversiteler hibrit mi olacak? | Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? | Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversitelerde yüz yüze eğitim süreci ile ilgili de açıklamada bulunan Bakan Koca, yüksek öğretime ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını ve uygulamalı eğitimin olabildiğince yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi devam edilmesi konusunda görüş birliğini YÖK'e ilettiklerini ifade etti.

Üniversiteler hibrit mi olacak? | Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? | Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler hibrit mi olacak? | Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? | Üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir."

Üniversiteler hibrit mi olacak? | Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? | Üniversiteler ne zaman açılacak?

Üniversiteler hibrit mi olacak? | Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? | Üniversiteler ne zaman açılacak?

YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'IN ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

15 Şubat Salı günü, YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Yüksek Öğretim Kurumu'ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT