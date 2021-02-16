Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz." ifadesine yer verdi. Bakan Koca, üniversitelerde yüz yüze eğtim konusunda da açıklamada bulundu. Peki Üniversiteler hibrit mi olacak? | Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu? | Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTLER HİBRİT Mİ OLACAK? | ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabında basın açıklaması görselini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz" ifadesine yer verdi.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim süreci ile ilgili de açıklamada bulunan Bakan Koca, yüksek öğretime ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını ve uygulamalı eğitimin olabildiğince yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi devam edilmesi konusunda görüş birliğini YÖK'e ilettiklerini ifade etti.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yüksek öğretim ile ilgili değerlendirmeler yaptık. Yapılan değerlendirmede uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi konusundaki görüş birliği Yüksek Öğretim Kurumumuza iletilmiştir."

YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'IN ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

15 Şubat Salı günü, YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversitelerde yüz yüze eğitim konusunda yaptığı açıklamada "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Yüksek Öğretim Kurumu'ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...