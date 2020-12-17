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Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na kötü haber!

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, katıldığı bir programda üniversiteler için "Neredeyse fuhuş evleri" ifadesini kullanmasının ardından üniversite rektörü Fatih Savaşan, "Hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na kötü haber!

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Akit TV'de “Derin Kutu” adlı programa katılarak üniversiteler için "Sayın Cumhurbaşkanımız da vurguladı. Neredeyse fuhuş evleri" ifadelerini kullandı. Stüdyodaki diğer konuklar “Hocam ağır oldu. Genelleme yapmayın” diyerek Sofuoğlu'na tepki gösterdi.

Ancak Sofuoğlu sözlerini savunarak, "İstisna değil. Gördüklerim var. Gelin ben size apartları gezdireyim. Siz nerede yaşıyorsunuz" şeklinde konuştu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran açıklamalarda bulunan Sofuoğlu hakkında işlem başlatılacağı bildirildi.

"GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR"

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan sosyal medya hesabından konu ile ilgili "Üniversitemiz Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun ulusal bir kanalda yapmış olduğu açıklamaların kabul edilmesi ve hoş görülmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Söz konusu konuşma ile ilgili gerekli işlemler yapılacaktır" dedi.

Öte yandan, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz da Sofuoğlu'nun üniversiteler için sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

 

 

"TÜM ÖĞRENCİLERDEN ÖZÜR DİLEMELİDİR"

Yavuz yaptığı paylaşımda, "Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu'nun, hem Sakarya'yı ve hem de Sakarya Üniversitesini zan altında bırakan 'fuhuş evleri' söylemini tasvip etmemiz mümkün değildir. Derhal Sakarya'mızdan, Sakarya Üniversitemizden ve tüm öğrenci kardeşlerimizden özür dilemelidir. Sofuoğlu'nun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da söylemine alet etmesi ayrı bir talihsizliktir. Cumhurbaşkanımızın bahsedildiği şekliyle bir söylemi söz konusu değildir. Olmayan bir söylemi varmış gibi kendi söylemine dayanak yapmak çok büyük bir sorumsuzluktur" dedi.

İBRAHİM KALIN: ÜNİVERSİTELERİMİZİ ZAN ALTINDA BIRAKAN...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'da Twitter hesabından, ''Üniversitelerimizi zan altında bırakan kerih ve sakil açıklamayla ilgili gereken işlemlerin yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. '' paylaşımında bulundu.

 

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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