'Üniversiteler Mayıs'ta açılsın' önerisi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Şubat’ta tüm köy okulları ve bağımsız anaokullarının açılacağını duyurmuştu.

1 Mart’ta ise ilkokul öğrencileri okula gitmeye başlayacak. Öğrenciler haftada iki gün okula gidecek. Ayrıca LGS ve YKS sınavına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri 1 Mart itibariyle yüz yüze eğitime geçecek.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversite öğrencileri de bir an önce okullarına kavuşmayı bekliyor. Ancak salgının seyri bunun pek de mümkün olmayacağını gösteriyor.

Mutasyonlu vakaların artışa geçmesi üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasının önünde en büyük engel.

'MAYIS'TA AÇILSIN' ÖNERİSİ

Yüz yüze eğitim konusunda ise üniversitelerin talebi üzerinde çalışma yürütülüyor. Mutasyonlu vakaların artmaması için üniversitelerde yüz yüze eğitim konusu biraz daha ağırdan alınıyor. ‘Üniversiteleri Mayısta açalım Ağustosa kadar açık kalsın’ önerisi bulunuyor.

TEORİK DERSLERİ ONLİNE, PRATİK DERSLER YÜZ YÜZE

Bir öneri de teorik derslerin online, pratik derslerin yüz yüze olması şeklinde. Tüm bu öneriler tartışıldıktan sonra karara bağlanacak.