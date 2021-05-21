Üniversitelerin yüz yüze eğitime ne zaman geçeceği merak edilirken, gözler kabine toplantısı sonrasında yapılacak açıklamalara çevrildi. Toplantı sonrasında gerçekleştirilen açıklamalarla 2021 Üniversiteler ne zaman açılacak? 2021 ve 2022 eğitim öğretim yılı üniversiteler açılacak mı? soruları yanıt buldu. İşte detaylar...

2021 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? 2021 VE 2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Yüz binlerce öğrenci üniversitelerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor. 31 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında yapılan açıklamalarla eğitimle ilgili sorular yanıt buldu. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin açılış tarihini bildirdi. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak.

Üniversitelerdeki aşılama çalışmalarının henüz tamamlanamaması sebebiyle eğitim online olarak devam edecek. Ancak gelecek dönemle ilgili olarak yüz yüze eğitim beklentisi mevcut. Sağlık Bakanlığı üniversiteleri aşılamada öncelikli gruba dahil ederse eylül ayında üniversitelerde yüz yüze eğitimin yeniden başlayabileceği tahmin ediliyor.

"EYLÜL AYINA KADAR AŞILAMA TAMAMLANMALI"

Pandemi ile mücadele kapsamında eğitimde bir dizi önlemler alındı. Ancak yüz yüze eğitime geçilmesi için çalışmalar başlatıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç konuyla ilgili daha önce yapmış olduğu açıklamasında bilgi verdi. Saraç yüz yüze eğitimle ilgili olarak yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığına yazı gönderildiğini ifade etti. Saraç açıklamasında "2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep ettik." dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM AŞILANMA İLE MÜMKÜN

YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için talepte bulunuldu ve akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması istenildi. Pandemi sürecinde Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleye dikkat çekilen yazıda normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi. Ayrıca sağlık sisteminin güçlü alt yapısına vurgu yapıldı ve ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ile mücadelede başarı sağlandığı belirtildi.

YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi: "Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."