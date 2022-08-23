Üniversiteler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı 2022? Özel üniversiteler, devlet üniversiteleri ne zaman açılacak?

Üniversite sınavının stresini atan adaylar, yerleştikleri okulların ne zaman başlayacağını internetten araştırıyor. Peki Üniversiteler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı 2022? Özel üniversiteler, devlet üniversiteleri ne zaman açılacak? İşte detaylar...

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Üniversiteler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı 2022? Özel üniversiteler, devlet üniversiteleri ne zaman açılacak?

Üniversite adayları, 5 Ağustos Cuma günü itibarıyla sona eren YKS tercihlerinin sonuçlarını 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla sabah saatlerinde öğrenmişti. Hangi üniversitelere ve hangi bölümlere yerleştiklerini öğrenen üniversite adayları, kayıtlarını tamamladıktan sonra üniversitelerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Üniversiteler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı 2022? Özel üniversiteler, devlet üniversiteleri ne zaman açılacak? İşte bu soruların yanıtları...

Üniversiteler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı 2022? Özel üniversiteler, devlet üniversiteleri ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, TARİH AÇIKLANDI MI 2022? ÖZEL ÜNİVERSİTELER, DEVLET ÜNİVERSİTELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz sene, üniversitelerin başlangıç tarihini 13 Eylül olarak duyurmuştu. Gecen seneye ait akademik takvim, 13 Eylül tarihi itibarıyla başlamıştı.

Bu sene ise, yani 2022-2023 yeni eğitim öğretim yılı adına herhangi bir tarih açıklaması yapılmadı. Ayrıca üniversitelere göre, açılış tarihleri de farklılık gösterebiliyor. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Üniversiteler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı 2022? Özel üniversiteler, devlet üniversiteleri ne zaman açılacak?

2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

15 Ağustos'ta açıklanan 1. tercihlerin sonuçlarının ardından üniversite ve bölümlerin kontenjanlarının büyük bir kısmı dolmuştu. Boş kalan kontenjanlar ve herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler için ek yerleştirme süreci başlayacak. Ek yerleştirmelerin ardından dolan kontenjanlar sonrası adayların kayıt işlemleri başlayacak. Kayıt işlemlerinin 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtların ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

İlgili Haberler
YKS ek yerleştirme başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? Ek yerleştirme ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? YKS ek tercih kılavuzu 2022
YKS ek yerleştirme başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? Ek yerleştirme ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? YKS ek tercih kılavuzu 2022
Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022? Harçlar ne zaman, hangi bankalara yatırılacak 2022?
Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022? Harçlar ne zaman, hangi bankalara yatırılacak 2022?
2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler nelerdir?
2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler nelerdir?
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Matematik Dijital Eğitim Platformu programına katılan Bakan Özer: "Matematik hepimiz için vazgeçilmezdir"
Matematik Dijital Eğitim Platformu programına katılan Bakan Özer: "Matematik hepimiz için vazgeçilmezdir"
YKS ek yerleştirme başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? Ek yerleştirme ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? YKS ek tercih kılavuzu 2022
YKS ek yerleştirme başladı mı, ne zaman başlayacak 2022? Ek yerleştirme ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? YKS ek tercih kılavuzu 2022
Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022? Harçlar ne zaman, hangi bankalara yatırılacak 2022?
Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022? Harçlar ne zaman, hangi bankalara yatırılacak 2022?
2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler nelerdir?
2022 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları için gerekli olan belgeler nelerdir?
Son dakika| Türkiye, Suriye ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik sözler
Son dakika| Türkiye, Suriye ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik sözler
Ankara'da korku filmi gibi olay! 3 yaşındaki çocuğuna uyuşturucu verdi, çocuk istemeyince piknik tüpüyle kafasına defalarca vurarak öldürdü!
Ankara'da korku filmi gibi olay! 3 yaşındaki çocuğuna uyuşturucu verdi, çocuk istemeyince piknik tüpüyle kafasına defalarca vurarak öldürdü!
Bakan Koca'dan sağlık çalışanı adaylarına müjde! Bakanlık tarafından 85 bin personel alınacak!
Bakan Koca'dan sağlık çalışanı adaylarına müjde! Bakanlık tarafından 85 bin personel alınacak!
Akaryakıta beklenen zam geldi! Bu gece yarısı motorinin ardından benzinde de fiyat artışı yapıldı!
Akaryakıta beklenen zam geldi! Bu gece yarısı motorinin ardından benzinde de fiyat artışı yapıldı!
Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı! Plan yaparken iki kez düşünün! İşte etkilenecek olan o iller...
Meteoroloji'den şiddetli sağanak uyarısı! Plan yaparken iki kez düşünün! İşte etkilenecek olan o iller...
Masterchef Türkiye'de dengeler değişiyor! Mavi takımın kaptanlığı için büyük mücadele: Yarışmacılar soğuk soğuk terledi
Masterchef Türkiye'de dengeler değişiyor! Mavi takımın kaptanlığı için büyük mücadele: Yarışmacılar soğuk soğuk terledi
Sanki kış geldi! Sağanak yağış Bursa'yı etkisi altına aldı, yollar göle döndü! Yağmur altında banyo yapan vatandaş gülümsetti!
Sanki kış geldi! Sağanak yağış Bursa'yı etkisi altına aldı, yollar göle döndü! Yağmur altında banyo yapan vatandaş gülümsetti!
Aksaray'da yürekleri yakan kaza! İki hafta önce nişanlanan çift hayatını kaybetti: Geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı
Aksaray'da yürekleri yakan kaza! İki hafta önce nişanlanan çift hayatını kaybetti: Geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı