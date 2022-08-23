Üniversite adayları, 5 Ağustos Cuma günü itibarıyla sona eren YKS tercihlerinin sonuçlarını 15 Ağustos Pazartesi itibarıyla sabah saatlerinde öğrenmişti. Hangi üniversitelere ve hangi bölümlere yerleştiklerini öğrenen üniversite adayları, kayıtlarını tamamladıktan sonra üniversitelerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Üniversiteler ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı 2022? Özel üniversiteler, devlet üniversiteleri ne zaman açılacak? İşte bu soruların yanıtları...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK, TARİH AÇIKLANDI MI 2022? ÖZEL ÜNİVERSİTELER, DEVLET ÜNİVERSİTELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz sene, üniversitelerin başlangıç tarihini 13 Eylül olarak duyurmuştu. Gecen seneye ait akademik takvim, 13 Eylül tarihi itibarıyla başlamıştı.

Bu sene ise, yani 2022-2023 yeni eğitim öğretim yılı adına herhangi bir tarih açıklaması yapılmadı. Ayrıca üniversitelere göre, açılış tarihleri de farklılık gösterebiliyor. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

15 Ağustos'ta açıklanan 1. tercihlerin sonuçlarının ardından üniversite ve bölümlerin kontenjanlarının büyük bir kısmı dolmuştu. Boş kalan kontenjanlar ve herhangi bir bölüme yerleşemeyen öğrenciler için ek yerleştirme süreci başlayacak. Ek yerleştirmelerin ardından dolan kontenjanlar sonrası adayların kayıt işlemleri başlayacak. Kayıt işlemlerinin 22-26 Ağustos tarihleri arasında, elektronik kayıtların ise 22-24 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.