Üniversiteler yüz yüze eğitime açıldı mı son dakika? Dersler nasıl yapılacak?

Pandemi sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarını kademeli olarak yüz yüze eğitime açtı. Gözler bu kez YÖK'ten gelecek son dakika açıklamalar çevrilmişti. YÖK Başkanı Yekta Saraç, ''Sağlık Bakanlığına ilettiğimiz bahar dönemine ilişkin görüş bildirilmesi talebimiz cevaplandırılmıştır.'' açıklamasında bulundu. Cevaba göre üniversiteler yüz yüze eğitime açıldı. Peki ama nasıl? Dersler nasıl yapılacak? İşte son gelişmeler...

ÜNİVERSİTELER YÜZ YÜZE EĞİTİME AÇILDI MI?

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Küresel salgın sürecinin, YÖK’ün “esnek yönetim, güçlü koordinasyon ve yetki paylaşımı” anlayışı ve üniversitelerimizin kendilerine özgü şartlarının ve Bakanlığın tedbir ve tavsiyelerinin dikkate alınmasıyla aşılacağına inanıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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DERSLER NASIL YAPILACAK?

Saraç, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarını tablo şeklinde paylaştı.

İşte hangi derslerin nasıl yapılacağına ilişkin detaylı bilgilerin bulunduğu açıklama;

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