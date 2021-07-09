Koronavirüs nedeniyle 1 yılı aşkın süredir kapalı olan üniversite Eylül'de açılacak. Bir çok üniversite de ardı ardına aşı kararı aldı. Bazı üniversiteler aşı olmayanları kampüse almayacağını açıklarken bazıları da aşı tavsiyesinde bulundu. Okullarına kavuşmak isteyen milyonlarca öğrenci de hangi üniversitelerde aşı zorunluluğu olduğunu merak ediyor. Peki Üniversitelerde koronavirüs aşısı zorunlu mu? Hangi üniversitelerde koronavirüs aşısı zorunlu?

ÜNİVERSİTELERDE KORONAVİRÜS AŞISI ZORUNLU MU?

Kadir Has üniversitesi öğrencilerine aşı zorunluluğu getirdi. Karara birçok öğrenci, tepki gösterirken, hukukçular da Türkiye’de Anayasa’nın 42. Maddesi’nde güvence altına alınan eğitim hakkının senato kararıyla engellenemeyeceğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Anayasa’nın öngördüğü eğitim hakkını ancak kanunla sınırlayabilirsiniz. Aşıyı hiç kimseye dayatamadığınız yerde üniversiteyi kazanmış bir öğrenciye ‘Ben seni almıyorum’ diyemeyiz.



Üniversitenin alacağı senato kararıyla bu işlem yapılamaz. ABD’deki üniversitelerde eyaletlere göre uygulama değişebilir. Anayasamıza göre bu mümkün değil. Aşı çalışmalarında 20 yaş grubunun henüz bilimsel sonuçları açıklanmadığı için gençler kaygı duyuyorlar. '' dedi.

HANGİ ÜNİVERSİTELERDE KORONAVİRÜS AŞISI ZORUNLU?

Kadir Has Üniversitesi aşı olmayan öğrencilerin kampüse girmesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada aşı olmayan öğrencilerin online eğitime devam edebileceği belirtildi.

Marmara ve Üsküdar üniversiteleri de öğrencilerine aşı tavsiyesinde bulundu. Bu 3 üniversite dışında şuan için diğer üniversitelerden henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.

İlkokul, ortaokul ve liselerde ise koronavirüs aşısı zorunlu değil.