Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi? Yüz yüze eğitim zaman başlayacak? | YÖK yüz yüze eğitim son dakika!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle üniversitelerde, bir yılı aşkın süredir devam eden uzaktan eğitime ilişkin YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan açıklama geldi. Saraç'ın aşılama açıklamasının ardından veliler ve üniversite öğrencileri, Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek mi? Ne zaman başlayacak? | YÖK yüz yüze eğitim son dakika! konularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLECEK Mİ?

Ülkemizde, Çin aşısı olarak bilinen ve Çinli şirket SinoVac tarafından yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen CoronaVac aşısıyla başlayan aşılama uygulaması, son hızıyla devam ediyor. BioNTech/Pfizer ortaklığındaki aşının da sevkiyatının yapılmasıyla birlikte vatandaşlara iki farklı aşı yapılıyor. Bu kapsamda, üniversite öğrencilerinin de ne zaman aşılanacağı merak ediliyor. Üniversitelerde yüz yüze eğitime, aşılamanın ardından geçilmesi planlanıyor ancak bu konu, geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi, üniversitelerin kendi inisiyatifine de bırakılabilir.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın yaptığı açıklamada, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilebilmesi adına, Sağlık Bakanlığına aşılama talebinde bulunulduğu belirtildi. 2021'in eylül ayına dek tüm örgün öğretim öğrencilerinin yanı sıra akademik ve idari personelin de aşılanması talep edildi. Bu kapsamda, tüm bu kişilerin aşılanması halinde önümüzdeki eylül ayında üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması planlanıyor.

YÖK YÜZ YÜZE EĞİTİM SON DAKİKA

YÖK Başkanı Yekta Saraç, personel ve öğrencilerin aşılanması talebi ile ilgili yaptığı açıklamada, " Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetiminde ülkemizde yürütülen yeni tip Küresel Covid-19 Salgını ile mücadelede başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleriyle başarılar elde edilmektedir.

Özellikle hızla yürütülen aşılama faaliyet ile salgına yönelik ülkemizde çok önemli bir mesafe katedilmiştir. Topyekün normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılamanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağına inanmaktayız.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığına yazı göndererek üniversitelerimizde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için "akademik ve idari kadrolardaki personel" ile "örgün öğretimde okuyan öğrencilerin" 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep ettik.

Sevgili öğrencilerimiz,

Ülkemizi de etkisi altına alan küresel salgın sürecinde ayrı kalmak zorunda kaldığınız okulunuzu, hocalarınızı ve arkadaşlarınızı çok özlediğinizin farkındayız.

Yeni YÖK olarak, sizlerin sağlığını her zaman olduğu gibi ön planda tutarak, yüz yüze eğitime geçiş için gerekli girişimlerde bulunacağız... " ifadelerine yer verdi.