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  3. Üniversitelerden uzaktan eğitim duyurusu! Derslerin yüzde 40’ı uzaktan eğitim şeklinde olacak

Üniversitelerden uzaktan eğitim duyurusu! Derslerin yüzde 40’ı uzaktan eğitim şeklinde olacak

Eğitimde yüz yüze modeline geçilmesinin ardından yeni eğitim yılına başlayacak olan üniversitelerde gerçekleşecek eğitim sistemleri duyurulmaya başlandı. Alınan koronavirüs önlemleri kapsamında bazı üniversitelerin dersleri uzaktan eğitim yoluyla vereceği açıklandı.

Üniversitelerden uzaktan eğitim duyurusu! Derslerin yüzde 40’ı uzaktan eğitim şeklinde olacak

Üniversite senatolarının yaptığı açıklamaya göre koronavirüs önlemleri dahilinde bazı üniversitelerin uzaktan eğitim modeliyle dersleri işleyeceği belirtildi. 

Milliyet'ten Ozan Ömer Kadüker'in haberine göre Ankara ve Hacettepe üniversiteleri dersleri karma şekilde yapacağını duyururken Gazi Üniversitesi yüzde 40’a kadar uzaktan eğitim uygulayacağını belirtti. Konya Teknik Üniversitesi’nde ise eğitimler, yüz yüze başlayacak, COVID-19 salgınının seyrine göre örgün programlarda gerek görüldüğü takdirde çevrim içi öğretim uygulamaları yapılabilecek. Üniversite, ayrıca tezsiz yüksek lisans programlarında yüz yüze ve çevrim içi olmak üzere karma eğitim yapılmasına karar verdi.

Üniversitelerden uzaktan eğitim duyurusu! Derslerin yüzde 40’ı uzaktan eğitim şeklinde olacak

ÜNİVERSİTELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTERECEK

Ankara ve Hacettepe üniversiteleri öğrencilerinden ikinci doz aşının üzerinden 15 gün geçmesini ve aşı olmayanlardan 72 saat öncesine ait PCR testi istediğini açıkladı. Ankara Üniversite’sinde fakültelerin yanı sıra Spor tesisleri, yurtlar gibi binalara girişte HES kodu ve Kovid-19 aşı kartları talep edilecek, ayrıca ders süreleri 30 dakikayla sınırlı tutulacak.

Üniversitelerden uzaktan eğitim duyurusu! Derslerin yüzde 40’ı uzaktan eğitim şeklinde olacak

ÖĞRENCİLERE AŞI OLUN ÇAĞRISI YAPILDI

Daha önce Kadir Has Üniversitesi de iki doz aşı olmayanların yeni akademik yılda kampüse girmesine izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Marmara, İstanbul Teknik, Anadolu, İnönü, Medeniyet, Bursa Uludağ, Gaziantep, Tokat Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Recep Tayyip Erdoğan, Ardahan, Dicle, Sakarya, Ordu, Hitit, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Pamukkale, Fırat üniversiteleri ise zorunluluk getirmezken öğrencilerine ‘aşı olun’ çağrısı yaptı.

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