Feyzi Layiç kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Feyzi Layiç hangi takımda?Pendikspor Kulübü yeni sportif direktörlüğüne getirilen isim belli oldu!Altındağspor - Çankaya FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?A Spor yayın akışı 13 Ekim 2020 A Spor canlı izle1 Gram altın ne kadar? 13 Ekim gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları...Nuray Sayarı günlük burç yorumları | 13 Ekim Salı günlük burç yorumlarıTRT EBA Canlı Yayın izle İlkokul, Ortaokul ve Lise (13 Ekim Salı)Çarşambaspor - Yozgatspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?Savaşçı dizisi bitti mi? Berk Oktay'dan Savaşçı dizisi hakkında açıklama!AYEDAŞ elektrik kesintisi 13 Ekim 2020 Salı
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu

Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu

Koronavirüs salgınında son 2 haftada vaka sayılarının düşüşe geçmesinin ardından üniversitelerin yeniden yüz yüze eğitim açılması gündeme geldi. Peki Üniversiteler açılacak mı 2020? Ne zaman açılacak? İkinci dönem açılır mı? İşte bilinenler...

Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu

Koronavirüs salgınında ilk vakanın 11 Mart'ta tespit edilmesinin ardından kapatılan üniversitelerin tekrar açılması gündeme geldi. Bazı bölümler yüz yüze eğitim için açılırken tüm üniversitelerin aralık ayında yüz yüze eğitime geçebileceği öngörülüyor. Bu kapsamda Üniversiteler açılacak mı 2020? Ne zaman açılacak? İkinci dönem açılır mı? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI 2020?

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre koronavirüs salgınında alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermesiyle vaka sayılarında düşüş yaşandı. Bu düşüşte üniversitelerin yeniden açılmasını gündeme getirdi. Buna göre üniversitelerin bahar yarıyılıyla birlikte yüz yüze eğitime geçebileceği öngörülüyor.

Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu

ÜNİVERSİTELER NE  ZAMAN AÇILACAK?

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre üniversiteler bahar yarıyılı (ikinci dönem) ile birlikte yeniden yüz yüze eğitime geçebilir. Hürriyet Gazetesinden Nuray Babacan imzalı habere göre ise yetkililer aralık ayından sonra üniversitelerin ikinci yarı yıl eğitimine okullarda devam edebileceği görüşünü dile getiriyor.

Üniversitelerin açılış tarihi belli oldu

İKİNCİ DÖNEM AÇILIR MI?

Yetkililer salgının yerinde kontrol edildiği bir döneme girildiğini ve büyük dalgalanmalar yaşanmadığı sürece hem sürü bağışıklığındaki artış ve virüsün etkisinin azalmasıyla pandemide gerileme yaşanacağı görüşündeler.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının düşmesiyle birlikte üniversitelerin ikinci dönem itibariyle açılabileceği öngörülüyor.

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT