Koronavirüs salgınında ilk vakanın 11 Mart'ta tespit edilmesinin ardından kapatılan üniversitelerin tekrar açılması gündeme geldi. Bazı bölümler yüz yüze eğitim için açılırken tüm üniversitelerin aralık ayında yüz yüze eğitime geçebileceği öngörülüyor. Bu kapsamda Üniversiteler açılacak mı 2020? Ne zaman açılacak? İkinci dönem açılır mı? sorularının cevapları merak ediliyor. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI 2020?

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre koronavirüs salgınında alınan tedbirlerin olumlu sonuç vermesiyle vaka sayılarında düşüş yaşandı. Bu düşüşte üniversitelerin yeniden açılmasını gündeme getirdi. Buna göre üniversitelerin bahar yarıyılıyla birlikte yüz yüze eğitime geçebileceği öngörülüyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre üniversiteler bahar yarıyılı (ikinci dönem) ile birlikte yeniden yüz yüze eğitime geçebilir. Hürriyet Gazetesinden Nuray Babacan imzalı habere göre ise yetkililer aralık ayından sonra üniversitelerin ikinci yarı yıl eğitimine okullarda devam edebileceği görüşünü dile getiriyor.

İKİNCİ DÖNEM AÇILIR MI?

Yetkililer salgının yerinde kontrol edildiği bir döneme girildiğini ve büyük dalgalanmalar yaşanmadığı sürece hem sürü bağışıklığındaki artış ve virüsün etkisinin azalmasıyla pandemide gerileme yaşanacağı görüşündeler.

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının düşmesiyle birlikte üniversitelerin ikinci dönem itibariyle açılabileceği öngörülüyor.