Elazığ'da üniversiteli gençler kan bağışında bulundu.

Anadolu Realist Gençlik Hareketi Derneği ve Kızılay tarafından yapılan organizasyonla "kan ver hayat kurtar" sloganı adı altında Fırat Üniversitesi öğrencileri kan bağışında bulundu.Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı kan verme kampanyasının ilerleyen süreçte de devam edeceği belirtildi.

Gönüllü gençler ile kan verme organizasyonu için bir arada olduğunun altını çizen Gençlik Merkezi Müdürü Serkan Sis, "2019 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığın gönüllülük için ilan ettiği bir yıldır. Bu etkinliği de bu kapsamda değerlendiriyoruz. Kızılay Merkezinin çağrısı vardı. Kan stoklarının düştüğü ile ilgili. Biz burada gençler olarak bitti demeden bitmeyecek. Kan verme organizasyonunda bir arada bulunacağız. 100 üzerinde genç burada kan bağışında bulunacak. Hafta içi de bu faaliyetlerimiz sürecek. Günlük 900 bin kan ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Bizimde çorbada tuzumuz olsun istedik. Bu kan verme organizasyonu tüm vatandaşlarımıza ulaşır. Hepimizin başına gelebilecek bir sıkıntı. Başımıza gelmeden bu sıkıntıyı bilemeyiz" dedi.

Kızılay başkanının kan stoklarının düştüğü çağrısı önemli olduğunu ifade eden Dernek Başkanı Erhan Eğitmen, "Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Bir kere verilip kenara çekilecek bir ihtiyaç değildir. Türkiye'de yaklaşık 900 bin insan kan ihtiyacı oluyor. Bizler başımıza gelmeyeceğine kadar ne kadar önemli bir şey olduğunu bilmiyoruz. Bizler bu ülkede yara bandı olmaya aday insanlarız. Kanayan yaralara her zaman yara bandı olacağız. Kanımız ülkemize ve vatanımıza feda olsun tabiri burada hayat buluyor. Yaklaşık 100 öğrenci arkadaşımız burada kan bağışında bulunacak. Küçükte olsa bir faydamız olmak.İlik nakli bekleyen kardeşlerimiz içinde bazı örnekler alınacak. Uyan örnekler ilik nakli bekleyenlere bağışlanacak"ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA