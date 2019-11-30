Üniversiteli gençler minik öğrencilerle buluştu

KSBÜ Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) öğrencileri, "Sosyal Sorumluluk projesi" kapsamında, Beyce İlkokulu'nda öğrenim gören miniklerle bir araya geldi.

Simav Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Halil İsa Kuru, Simav'a 5 kilometre uzaklıkta bulunan Beyce İlkokulu ile "kardeş okul" olduklarını belirtti. Kuru, "Sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ile, ülkemizin farklı bölgelerinden Simav'a öğrenim görmek için gelen gençler, Simav'ı gezip tanıma fırsatı da buluyorlar. Gençlerimiz Beyce İlkokulundaki öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtarak, gönüllerince eğlendiler" diye konuştu.

Uzun bir aradan sonra çocukluk yıllarına geri dönme fırsatı bulan üniversite öğrencileri, mutluluğun kaynağını minik yüreklerde bulduklarını ifade ettiler.

Beyce İlkokulu Müdürü Yusuf Sarı, üniversiteli gençlerin ziyaretlerinden çok mutlu oduklarını belirterek, hediye ve etkinliklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA