Üniversiteli ikizlerin motosiklet tutkusu

BİLECİK (AA) - Bilecik'te üniversite öğrenimine devam eden iki kız kardeş, üyesi oldukları motosiklet kulübünün etkinliklerine katılıyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ) eğitim öğretim gören 19 yaşındaki ikizler Büşra ve Kübra Özdil, 3 yıldır motosiklet kullanıyor.

Konya'da doğup büyüyen Özdil kardeşler, bu kentte yaşayan ailelerinin yanına motosikletleriyle gidip geliyor.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde okuyan Büşra Özdil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşiyle üniversitedeki motosiklet grubuna üye olduklarını söyledi.

Özdil, "İnternetten video izlerken karşımıza motosiklet görüntüleri çıktı. Dikkatimizi çekti inceledik, sonra diğerini, sonra diğerini derken böyle böyle büyüdü bu aşk. Motosiklet ortamını, sürüşünü, o özgürlüğü tatmak istedik." dedi.

İki yıllık Elektrik Bölümünde öğrenimini sürdüren Kübra Özdil de motosiklet konusunda babasından büyük destek gördüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"İlk motosiklet almayı ben istedim. Babam, 'Sen tek alamazsın ikizini de ikna et' dedi. Öylece başladık. Konya'dan motosikletle gidip geliyoruz. Konya'dan Antalya'ya, Alanya'ya, Ankara'ya ve Bursa'ya gittik. Öyle çok gezimiz oldu motosikletlerle."

BŞEÜ Motosiklet Grubu Başkanı Halil İbrahim Yolcu ise grubun 20 üyesinin bulunduğunu aktardı.

Birçok organizasyona katıldığını dile getiren Yolcu, "Motosiklet sevgimizi kelimelerle anlatmak mümkün değil. En baştaki amacımız motosikletlerde daha düzgün binme kültürünü çoğaltmak. İkiz kız kardeşler bu konuda çok başarı. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Grubumuza renk kattılar." diye konuştu.

Kaynak: AA