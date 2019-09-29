Üniversiteli kıza cinsel taciz! Tacizcinin eşi: Kocamın cinsel sorunları var...

Olay, Ataşehir’de meydana geldi. 22 Ocak 2019'da doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla buluşmaya giden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi S.T.’nin yanına yaklaşan bir otomobil sürücüsü B.B., camı açıp S.T.’ye sözlü tacizde bulundu ve mastürbasyon yaptı. Olay sonrası genç üniversite öğrencisi S.T. ailesiyle polise giderek şikayette bulundu.

EŞİ KOCASININ CİNSEL PROBLEMLERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Karakol çıkışı bir kafeye gidip oturan ailenin yanına şüpheli B.B.’nin eşi geldi. B.B.’nin eşi ilahiyat fakültesinde öğretim görevlisi olduğunu eşinin cinsel problemlerinin bulunduğunu, beş sene sonunda yeni çocuk sahibi olduklarını, eşinin eylemi nedeniyle çocuğunun ve şahsının lekelenmemesini istediğini belirterek şikayetlerini geri çekmelerini istedi. Ancak genç kız şikayetini geri çekmedi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Mühendis olduğu öğrenilen B.B. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan 4,5 aydan 3 yıla kadar hapis istendi. Mahkeme sanığın tutuksuz yargılanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.