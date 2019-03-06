Üniversitelilere uyuşturucu sattığı iddia edilen kadın yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, üniversite öğrencilerine uyuşturucu hap sattığı ileri sürülen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, G.D'nin üniversite öğrencilerine uyuşturucu hap sattığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İstanbul'dan gelen şüpheli Tekirdağ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı.

Şüphelinin üzerinde bin 869 uyuşturucu hap ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 560 lira ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.





Kaynak: AA