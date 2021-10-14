Üniversitenin hazırladığı skandal program! Önergelerinde seks işçiliği yer alıyor!

İngiltere'de Leicester Üniversitesi yönetiminin seks işçisi öğrencileri desteklediğini bildiren ve kurumun seks işçiliği politikasına yönelik yayınladığı yönerge, tartışmalara yol açtı.

Yönergelerde hangi seks endüstrisi hizmetinin yasal ve hangilerinin yasa dışı olduğu, soyunma, cinsel tatmin için telefon görüşmesi, internetten iç çamaşırı satışı ve çeşitli fantezilerinin yasal; sokakta seks talep etmenin, genelev yönetmenin ve başka bir seks işçisi ile bina paylaşmanın ise yasak olduğu belirtildi.

YÖNERGEDE ÜNİVERSİTE PERSONELLERİNE DE YER VERİLDİ

Yönergede üniversite personellerine de yer verilerek, öğrencilere yaklaşımları konusunda tavsiyeler verildi. Personele, yetişkin eğlence endüstrisinin ve yasal bağlamının farkında olmaları söylenirken, ‘yadırganma ve damgalanma’ gibi kaygılar nedeniyle gizliliğin önemine vurgu yapıldı.

YÖNERGENİN GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN İMZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

İngiliz Daily Mail'in haberine göre, Leicester Üniversitesi’nin hazırladığı belgenin ardından yaklaşık 10 bin kişi change.org üzerinden başlatılan imza kampanyasına katılarak yönergenin geri çekilmesini talep etti.

HAZIRLADIKLARI PROGRAMDA BİNE YAKIN KİŞİ GÖREVE BAŞLADI

Leicester Üniversitesi Sicil Memuru ve Sekreteri Geoff Green, "Bazı öğrencilerin çeşitli nedenlerle farklı türde seks işçiliği yapmaya karar verebileceğinin farkındayız. Bu durum dünya çapındaki tüm üniversitelerde mevcut olan bir gerçektir” dedi.

Öğrencilerin güvenliği ve refahının öncelikleri arasında olduğunu belirten Green, hazırladıkları programda 60’ı aşkın üniversitedeki bine yakın kişinin göreve başladıklarını bildirdi.