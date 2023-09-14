Üniversiteyi kazandılar ama kayıt yaptırmadılar: İşte sebepleri

YKS üniversite yerleştirme sonuçları sonrası henüz bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih başvuruları 18 Eylül tarihinde son buluyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Üniversiteyi kazandılar ama kayıt yaptırmadılar: İşte sebepleri

YKS üniversite yerleştirme sonuçları sonrası henüz bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ek tercih başvuruları 18 Eylül tarihinde son buluyor. Ek kontenjanlar kılavuzunu göre lisans bölümlerinde yaklaşık 49 bin 500, önlisans programlarında ise yaklaşık 100 bin 800 kontenjan boşluğu bulunuyor. Tercih Danışmanı H. Nilgün Akçay, aday öğrencilerin herhangi bir programa yerleşme hakkı kazandığını halde kayıt yaptırmadığını belirterek, sebepleri hakkında konuştu.

Ek tercih başvuruları 18 Eylül'de son buluyor. Tercih Danışmanı H. Nilgün Akçay, aday öğrencilerin herhangi bir programa yerleşme hakkı kazandığını halde kayıt yaptırmadığını belirtti. Akçay, "Her yıl olduğu gibi bu yılda ben tercihte bulunayım nasıl olsa gelmez diyen aday sayısı oldukça fazla. Bu durumda kazanan fakat kayıt yaptırmayan aday öğrenciler ise önümüzdeki yıl kendileri için ortaöğretim başarı puanı hesaplandığında kesintiye uğrayacağını bilmemeleri" dedi.

"Adaylar programların iş sahası ile ilgili yeterli bilgiye sahip değil"

Aday öğrencilerin, devlet üniversitesi ve vakıf üniversitesi ayrımını yapamadığını ifade eden İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Tercih Danışmanı H. Nilgün Akçay, "Kılavuzu incelemeden yapılan tercihler aday öğrencileri ve ailelerini de zor durumda bırakıyor. Adaylar tercih yapılan bölüm ve programların iş sahası ile ilgili yeterli bilgiye sahip değil. Tercih sonrası yerleştikten sonra alanla ilgili yapılan araştırmalar, mezun olduktan sonra iş kaygısına girmeleri kazanan öğrencilerin kayıt yapmamaları için etken oluşturuyor" şeklinde konuştu.

"Uzmanların görüşlerini alın"

Ek tercih sürecinin bu yıl üniversite öğrencisi olmak için son şans olduğunu hatırlatan Akçay, "Tercih süreci araştırılarak ve uzmanların görüşleri alınarak yapılması gereken bir süreçtir. Ek tercih döneminde tercih hakkı olan aday öğrencilerin bahsettiğim hataları yapmadan sağlıklı tercihler yapmalarını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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