Ünlü astrofizikçinin cesedi bulundu

Ünlü astrofizikçi Christopher'in cesedinin kaldığı otelin 1.5 km uzağında bulunduğu açıklandı.

Ceset bir vatandaş tarafından bulunduktan sonra sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

CESET 20 METRELİK DERİNLİKTE BULUNDU

Yunanistan Polisi'nden yapılan açıklamada, cesedin 20 metrelik bir derinlikte bulunduğu bildirildi