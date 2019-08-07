Ünlü astrofizikçinin cesedi bulundu
Erkek arkadaşıyla Ege'deki Ikaria Adası'nda tatil yaparken dağlık bir alanda kaybolduğu belirtilen Kıbrıs Rum asıllı İngiliz vatandaşı astrofizikçi Natalie Christopher'in (34) cesedi bulundu.
Ünlü astrofizikçi Christopher'in cesedinin kaldığı otelin 1.5 km uzağında bulunduğu açıklandı.
Ceset bir vatandaş tarafından bulunduktan sonra sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
CESET 20 METRELİK DERİNLİKTE BULUNDU
Yunanistan Polisi'nden yapılan açıklamada, cesedin 20 metrelik bir derinlikte bulunduğu bildirildi
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