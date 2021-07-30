Ünlü çift taşınıyor! Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in tercihi Yalıkavak oldu! Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in lüks evlerinden taşınmak istedikleri ve Yalıkavak'tan arazi baktıkları iddia edildi.

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2017 yılında hayatını birleştiren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti mutlu evlilikleriyle sık sık gündeme geliyor. Son olarak Bodrum'da tatil yapan ünlü çift geçtiğimiz gün Yalıkavak'ta görüntülendi BOŞ ARAZİ BAKIYORLAR Milliyet'te yer alan habere göre Gümüşlük'te lüks bir evleri bulunan çiftin, bu evlerinden taşınmak istedikleri ve Yalıkavak'ta boş arazi inceledikleri söyleniyor. Yalıkavak sırtlarında boş arazilerin bulunduğu bir bölgede keşfe çıkan çift, araç içerisinde soruları yanıtladı. Muhabirlere esprili bir şekilde takılan Özçivit, "Sizinle orman yolculuğu yapıyoruz herhalde" dedi. Ardından konuyu geçiştirmek için "Arkadaşımızın evini arıyoruz" diyen Özçivit'e geçtiğimiz günlerde yakaladığı büyük balık hatırlatılınca, "İnanılmaz zevkliydi" şeklinde yanıt vererek uzaklaştı. burak özçivitfahriye Evcenyalıkavak