Ünlü çifti kimse durduramıyor! Kourtney Kardashian yaptığı 'Kucak' dansı ile geceye damga vurdu! Kimseyi umursamayan çiftin rahat hareketleri tepki topladı!

Dokuz aydır birliktelik sürdüren Kourtney Kardashian ve Travis Barker bir süre önce nişanlanmıştı. Her fırsatta en özel anlarını dahi paylaşan çifti kimse durduramıyor.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker, geçtiğimiz akşam Simon Huck'ın düğünündeydi. Etraftaki insanları umursamayan çiftin rahat hareketleri geceye damga vurdu. Barken önce sevgilisinin göğüslerini öptü. Ardından Kourtney Kardashian Barker'ın kucağına çıktı.

UMURSAMAZ HAREKETLERİ TEPKİ TOPLADI

Kimseyi umursamayan çiftin o anları sosyal medyada gündem oldu. Kourtney Kardashian'ın umarsamaz tavırları ve nişanlısının kucağında zıplayarak dans etmesi takipçilerini de rahatsız etti.

KUCAK DANSI HEDİYESİ

Blink-182 davulcusu Travis Barker'ın bir sonraki gece 46. yaşını girecek olması öncesi düğünde minik bir kutlama yapıldığı, nişanlısı Kourtney Kardashian'ın ise bu kucak dansını hediye amaçlı yaptığı iddia edildi.

ÜÇ ÇOCUĞU VAR

2005-2015 yılları arasında Scott Dissick ile birlikte olan Kardashian’ın bu ilişkisinden üç çocuğu bulunuyor. Öte yandan Barker da 2001-2002 yıllarında Melissa Kennedy ile evlenmiş ve daha sonra Shanna Moakler ile 2004-2008 yılları arasında evli kalmıştı. Çiftin Alabama ve Landon isimli iki çocuğu bulunuyor.