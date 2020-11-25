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Ünlü çiftten müjdeli haber! Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba oluyor!

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinden sevenlerine güzel haber geldi. İkinci kez anne baba olmaya hazırlanan ünlü çift müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Ünlü çiftten müjdeli haber! Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba oluyor!

2017 yılında Los Angeles'da dünya evine giren ünlü çift Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci bebek sahibi olmaya hazırlanıyor.

Ünlü çiftten müjdeli haber! Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba oluyor!

Mutlu bir evlilikleri olan çift 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucağına almıştı.

Sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapan Sayışman ve Abazi, ikinci kez bebek beklediklerini duyurdu. Çok heyecanlı olan çift müjdeli haberi Instagram hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

Ünlü çiftten müjdeli haber! Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba oluyor!

Tolgahan Sayışman, fotoğrafa "En muazzan hediye, en mutlu an... Daha mutlu olamam" notunu eklerken eşi Abazi ise duygularını şu şekilde dile getirdi, "İki numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık."
Çiftin paylaşımlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve 'hayırlı olsun' mesajları geldi

Sevgililer Günü'nde eşiyle yemek yiyen Tolgahan Sayışman ikinci çocuğu düşünüyor musunuz sorusuna şu cevabı vermişti: "İnşallah bir yıldönümü ve yaş günü kutlamasında eşim hamile olur. Allah söyletti. Çok istiyoruz. Kısmet, nasipse olur"

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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