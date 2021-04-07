Ünlü çiftten sürpriz haber: Öykü Çelik İsmail Berhan ile evleniyor!

Geçtiğimiz hafta fenomen yarışma Survivor'den elenerek İstabul'a geri dönen oyuncu Öykü Çelik, son paylaşımıyla iş adamı sevgilisi İsmail Berhan ile nikah masasına oturacağını açıkladı.

MUTLU HABERİ BÖYLE VERDİ

33 yaşındaki oyuncu, Çekimleri Dominik'te gerçekleşen yarışmadan Türkiye'ye dönen oyuncu, büyük bir sürprizle karşılaştı. Çelik, Instagram hesabında parmağındaki alyansı paylaşarak, sevgilisinin teklifine "Evet" yanıtını verdi. Oyuncuya, kısa sürede yüzlerce tebrik mesajı yağdı. Çiftin, önümüzde aylarda nikah masasına oturmayı planladığı öğrenildi.

AÇIKLAMALARIYLA TEKİ ÇEKMİŞTİ

Aylar evvel Youtube platformunda katıldığı bir programda parti parti gezen biri olmadığını belirten Öykü Çelik, “Ben Trabzon Lisesi mezunuyum ve Karadenizliyim. Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım. Saçımı örgüden başka bir şey yapmadım. Bu yaştan sonra kültürümü mü reddedeyim?” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözlerin ardından sosyal medyada çok konuşulan Çelik, eleştirilerin hedefi olmuştu.