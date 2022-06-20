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Ünlü ekonomist Emre Alkin, kripto para yatırımcılarını uyardı! "Durum eskiye dönene kadar alım-satım yapmamak lazım"

Ünlü ekonomist Emre Alkin, kripto paralarında yaşanan düşüşle ilgili önemli bilgiler vererek yatırımcıları uyardı. Alkin, "Durum eskiye dönene kadar alım-satım yapmamak lazım" diye konuştu.

Ünlü ekonomist Emre Alkin, kripto para yatırımcılarını uyardı! "Durum eskiye dönene kadar alım-satım yapmamak lazım"

Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizler ve savaş devam ederken kripto para piyasasında değişim devam ediyor. Kripto paralarda son zamanlarda yaşanan düşüklüğe dair açıklamalarda bulunan ünlü ekonomist ve yazar Emre Alkin, Hürriyet Gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuştu.

Ünlü ekonomist Emre Alkin, kripto para yatırımcılarını uyardı! Durum eskiye dönene kadar alım-satım yapmamak lazım

"SADECE FED'E BAĞLAMAMAK GEREK"

Ünlü ekonomist Emre Alkin, “Kapitalizmin kurucusu, iktisatçı, aynı zamanda ahlak profesörü olan Adam Smith iktisadi olayları analiz ederken kişinin erdemli olmasının daha önemli olduğunu vurgulamış ve ‘Theory of Moral Sentiments’ (Ahlaki Duygular Kuramı) kitabında ‘İnsan açgözlüdür’ demiştir. İşte aynen bu durum yaşandı ve hatta yaşanıyor. Elon Musk gibi, yarattığı imaj üzerinden güç devşirenler ve varını yoğunu satıp kriptolara yatırım yapanlar büyük bir hüsran yaşıyorlar şu an."

Ünlü ekonomist Emre Alkin, kripto para yatırımcılarını uyardı! Durum eskiye dönene kadar alım-satım yapmamak lazım

"Geçen yıl iki defa zirve gören Bitcoin, gördüğü son zirve 65 bin dolardan 20 bin doların altına kadar inmiş durumda. Zirveden alanlar için tam bir kâbus. Benzer şekilde Etherium geçen yıl kasımda 5 bin dolara koşarken, geçen hafta 881 doların altına kadar sarktı. Ripple ise neredeyse aynı zaman diliminde 1.3 dolardan 0.3’e geriledi. Tüm bunları sadece Fed’in faiz artışına bağlamak ‘kolaycılık’ olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü ekonomist Emre Alkin, kripto para yatırımcılarını uyardı! Durum eskiye dönene kadar alım-satım yapmamak lazım

"GERİYE ÇEKİLİP SEYRETMEK GEREKİYOR"

Kripto para piyasası ile amaçlananın, herhangi bir otoriteye bağlı kalmadan, blok zincir mekanizması sayesinde üretilen değerlerin, alışveriş birimi olarak kullanılması gerektiğini belirten Emre Alkin, gelinen nokta da insanoğlunun açgözlü tabiatı sebebiyle zenginleşme serüvenine dönüştüğünü ifade etti.

Ünlü ekonomist Emre Alkin, kripto para yatırımcılarını uyardı! Durum eskiye dönene kadar alım-satım yapmamak lazım

Emre Alkin, "Türkiye’de dahil birçok ülkede küçük tasarruf sahiplerinin gelecek beklentileri bozulmuş durumda. Kaldı ki dinlediğim hikâyelerden yatırımcıların yüzde 75-80 oranında paralarını kaybetmiş olduklarını anlıyorum. Demek ki sadece düşüşü seyretmemişler bir de panik halinde daha da zarar veren işlemler yapmışlar veya fazla bilgi sahibi olmadıkları başka kripto değerlere girmişler."

Ünlü ekonomist Emre Alkin, kripto para yatırımcılarını uyardı! Durum eskiye dönene kadar alım-satım yapmamak lazım

"Tüm bunlar finansal okuryazarlık adına daha yapmamız gereken çok iş olduğunu gösteriyor. ‘Piyasa aktörü olacağım’ diyorsanız da bu işin ilmini yapın, sadece bu konuya odaklanın. Çok anormal hareketlerin olduğu zamanlar da bir adım geriye çekilip seyretmek gerekiyor. Durum eskiye dönene kadar alım-satım yapmamak lazım” diye konuştu.

Ünlü ekonomist Emre Alkin, kripto para yatırımcılarını uyardı! Durum eskiye dönene kadar alım-satım yapmamak lazım

Ünlü ekonomist Emre Alkin, kripto para yatırımcılarını uyardı! Durum eskiye dönene kadar alım-satım yapmamak lazım

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