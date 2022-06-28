  1. FOTO GALERİ
  2. EKONOMİ
  3. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in dolar yorumu gündemi salladı! "Yıl sonunda 25'i bulur!"

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in dolar yorumu gündemi salladı! "Yıl sonunda 25'i bulur!"

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, Youtube kanalında yayınladığı videoyla gündemi salladı. Geçer, yıl sonunda doların 25 olacağını söyledi.

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in dolar yorumu gündemi salladı! "Yıl sonunda 25'i bulur!" 117

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.