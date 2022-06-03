Ünlü ekonomistten altın hakkında çarpıcı iddialar! "Altın rekor kırabilir"

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, yatırımcıların dikkatlerini çeken bazı önemli iddialarda bulundu. Selçuk Geçer, Youtube kanalında yayınladığı videolarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü ekonomistin altın hakkındaki çarpıcı iddiaları ise, vatandaşların ilgisini çekti.

"ALTININ ONS FİYATI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK"

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, altının ons fiyatının yükseldiğini belirterek, "Altının onsunda ve gram altında bir yükseliş var. Bu kez doların yükselmesinden değil çünkü doların çok fazla yükselmediğini görüyoruz. Son bir hafta için söylüyorum bunu. 16-16,40 aralığında sıkışmış dolar ama gram altın 980’e geldi, 970’leri gördü. Niye gram altın tekrardan yükseliyor diyebilirsiniz elbette, altının onsu yükseldiği için. Altının onsu yükselmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

"ALTININ ONS FİYATI REKOR KIRABİLİR"

Altının ons fiyatındaki değişikliklerden de bahseden ekonomist Geçer, şu ifadeleri kullandı: "Hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında hem de pek çok gelişmiş ülkelerde hala faiz, enflasyon makası çok açık. Amerika’da son gelen enflasyon 8,3. Enflasyon yukarıda kaldıkça yüzde 2’lik bir faiz ortamı oldukça bu negatif faizden dolayı insanlar bankalara yönelmek yerine alternatif diğer mecraları kullanıyorlar. Birinci sırada elbette güvenli liman altın oluyor. Altına yönelim ise altının ons fiyatının yukarı yönlü olmasını getiriyor. Bana göre bu sene içerisinde hatta bir kaç ay içerisinde altın onsu bir rekor kırabilir."

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