Ünlü et lokantısının sahibi adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDI

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında itirafçı olmak istediği gerekçesiyle teslim olan Bolu Dağı'ndaki "İsmail'in Yeri" isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FETÖ/PDY üyesi olmak, örgüte yardım ve finansal destek sağladığı gerekçesiyle tutuklanan İsmail Çolak, Çilimli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

DHA