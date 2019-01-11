İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Ünlü et lokantısının sahibi adliyeye sevk edildi (2)

Ünlü et lokantısının sahibi adliyeye sevk edildi (2)

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında itirafçı olmak istediği gerekçesiyle teslim olan Bolu Dağı'ndaki "İsmail'in Yeri" isimli ünlü et lokantasının...

Ünlü et lokantısının sahibi adliyeye sevk edildi (2)

TUTUKLANDI

Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında itirafçı olmak istediği gerekçesiyle teslim olan Bolu Dağı'ndaki "İsmail'in Yeri" isimli ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak (65), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FETÖ/PDY üyesi olmak, örgüte yardım ve finansal destek sağladığı gerekçesiyle tutuklanan İsmail Çolak, Çilimli Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.