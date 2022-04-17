Ünlü fenomen gelin adayı Hanife Gürdal makyajsız halini paylaştı! Çirkinliği göz kanattı

Bergen'in başrolü Farah Zeynep Abdullah'tan rapçi Ezhel itirafı! En yakın arkadaşı DJ Artz ile sevgiliydi!

Survivor Batuhan Karacakaya öyle bir şey yaptı ki! Görenler hayrete düştü! Kimse yakıştıramadı! "Şampiyonluğu unutsun"