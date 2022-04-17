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  3. Ünlü fenomen gelin adayı Hanife Gürdal makyajsız halini paylaştı! Çirkinliği göz kanattı

Ünlü fenomen gelin adayı Hanife Gürdal makyajsız halini paylaştı! Çirkinliği göz kanattı

Ünlü fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medya hesabından makyajsız halini paylaştı. Gürdal’ın makyajsız hali adeta göz kanattı.

Ünlü fenomen gelin adayı Hanife Gürdal makyajsız halini paylaştı! Çirkinliği göz kanattı 1110

Ünlü fenomen gelin adayı olarak tanınan Hanife Gürdal, gündem olmaya devam ediyor. 