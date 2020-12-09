Ünlü fenomen Hakan Kakız’a hırsız şoku!
Nişantaşı’da bir mağazada alışveriş yapan ünlü fenomen Hakan Kakız'ın elbise denediği sırada içinde 6 bin lira, cep telefonu ve kimlik ile banka kartlarının bulunduğu cüzdanın olduğu çantası bir kişi tarafından kaşla göz arasında çalındı. Ekipler hırsızı yakalama çalışmalarına başlarken o anlar ise kameralara yansıdı.
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09 Aralık 2020 Çarşamba 13:08
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