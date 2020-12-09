  1. WEB TV
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü fenomen Hakan Kakız’a hırsız şoku!

Ünlü fenomen Hakan Kakız’a hırsız şoku!

Nişantaşı’da bir mağazada alışveriş yapan ünlü fenomen Hakan Kakız'ın elbise denediği sırada içinde 6 bin lira, cep telefonu ve kimlik ile banka kartlarının bulunduğu cüzdanın olduğu çantası bir kişi tarafından kaşla göz arasında çalındı. Ekipler hırsızı yakalama çalışmalarına başlarken o anlar ise kameralara yansıdı.

İstediği ilacı alamayan adam, eczacı tarafından kaldırıma fırlatıldı!İstediği ilacı alamayan adam, eczacı tarafından kaldırıma fırlatıldı!

Çocuğunu görme hakkını kullanacaktı! Kayınpederi tarafından dehşeti yaşadıÇocuğunu görme hakkını kullanacaktı! Kayınpederi tarafından dehşeti yaşadı

Arıza 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza konsorsiyumu ifşa edecek mi?Arıza 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Ali Rıza konsorsiyumu ifşa edecek mi?

9 Aralık hava durumu | Hava bugün nasıl olacak?9 Aralık hava durumu | Hava bugün nasıl olacak?

 

09 Aralık 2020 Çarşamba 13:08
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Masumlar Apartmanı'nda skandal aşk! Gülben, Naci'den hoşlanıyor
Masumlar Apartmanı'nda skandal aşk! Gülben, Naci'den hoşlanıyor
Nez saçlarını kökünden kazıttı! Yeni imajı takipçilerini şaşırttı
Nez saçlarını kökünden kazıttı! Yeni imajı takipçilerini şaşırttı
Katy Perry eteğini kaldırıp altındaki sırrını gün yüzüne çıkardı!
Katy Perry eteğini kaldırıp altındaki sırrını gün yüzüne çıkardı!
Gülşah Saraçoğlu'ndan küfürlü sözleri hakkında açıklama: ''Yine olsa yine yapardım"
Gülşah Saraçoğlu'ndan küfürlü sözleri hakkında açıklama: ''Yine olsa yine yapardım"
Çukur'da Yamaç Koçovalı söyledi! Gözyaşları sel oldu
Çukur'da Yamaç Koçovalı söyledi! Gözyaşları sel oldu
İbo Show 5. Bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geliyor
İbo Show 5. Bölüm fragmanı yayınlandı! Efsane konuklar geliyor
İrem Sak'ın eliyle yaptığı sevgili açıklaması görenleri hayrete düşürdü!
İrem Sak'ın eliyle yaptığı sevgili açıklaması görenleri hayrete düşürdü!
Atiye oryantaliyle sosyal medyayı salladı!
Atiye oryantaliyle sosyal medyayı salladı!
Sermiyan Midyat'tan Türkiye özlemi: ''ABD'ye gelince kıymetini anladım''
Sermiyan Midyat'tan Türkiye özlemi: ''ABD'ye gelince kıymetini anladım''
İrem Derici yorumuyla sosyal medyada yıktı, geçti: ''Kolim Tecrübesizdir!''
İrem Derici yorumuyla sosyal medyada yıktı, geçti: ''Kolim Tecrübesizdir!''