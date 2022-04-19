Ünlü fenomen Murat Övüç’ten mide bulandıran sözler “Oğluma kız isteyeceğiz, kız biraz motor ama yapacak bir şey yok” Ünlü fenomen Murat Övüç, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Övüç’ün paylaşım yaparken kullandığı sözler pes dedirtti.

1 7 Ünlü fenomen Murat Övüç, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.