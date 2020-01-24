Ünlü fenomen vahşice öldürüldü Hindistan'da bir adam, ilgi çeken sosyal medya paylaşımları nedeniyle fenomen olan karısını kıskandığı için vahşice öldürdü.

1 5 Akıllara durgunluk veren olay, Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin Jaipur kentinde meydana geldi.