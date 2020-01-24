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Ünlü fenomen vahşice öldürüldü

Hindistan'da bir adam, ilgi çeken sosyal medya paylaşımları nedeniyle fenomen olan karısını kıskandığı için vahşice öldürdü.

Ünlü fenomen vahşice öldürüldü 115

Akıllara durgunluk veren olay, Hindistan'ın Rajasthan eyaletinin Jaipur kentinde meydana geldi.