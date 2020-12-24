Ünlü fenomen yufkayla burnunu sildi! Görüntüleri mide bulandırdı

Instagram fenomeni ve moda stilisti olan Ebru Sever Türk'ün yemek videosu çektiği sırada yufkayı burnuna götürerek silmesi takipçileri tarafından tepki ile karşılandı. Takipçilerinden "Ekmeği mendil olarak kullanmasaydın", "Ekmeği burnuna götürmek nedir ya" gibi eleştiriler alan Türk'ün o anları kameraya böyle yansıdı.