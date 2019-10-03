Isaac Promise öldü mü | Isaac Promise neden öldü? Isaac Promise kimdir?

Ünlü futbolcu hayatını kaybetti!
ABD ekibi Austin Bolds, Nijeryalı forvet Isaac Promise'in vefat ettiğini açıkladı.
Hayatını kaybettiği açıklanan ünlü futbolcu, Isaac Promise, ülkemizde Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor, Mersin İY ve Giresunspor formaları giymişti.
ISAAC PROMİSE KİMDİR?
Isaac, ülkemizde Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Mersin İdmanyurdu, Karabükspor ve Giresunspor formaları giymişti.
ISAAC PROMİSE NEDEN ÖLDÜ?
Isaac Promise hakkında açıklama yapan ABD ekibi Austin Bolds, Nijeryalı forvet Isaac Promise'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Isaac Promise hayatını kalp krizi nedeniyle kaybetti.
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