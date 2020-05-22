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  3. Ünlü futbolcunun hediyesi babasını hayretler içerisinde bıraktı!

Ünlü futbolcunun hediyesi babasını hayretler içerisinde bıraktı!

İngiliz devi Manchester United’ın 19 yaşındaki genç futbolcusu Brandon Williams, babasına hiç unutamayacağı bir doğum günü sürprizi hazırladı. Kendisini bekleyen sürprizden habersiz bir şekilde evin önüne çıkan Brandon Williams’ın babasının verdiği tepki, sosyal medyada paylaşılınca milyonlarca etkileşim aldı.

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22 Mayıs 2020 Cuma 11:38

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