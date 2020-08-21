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Ünlü futbolcunun yasak aşkı şok etkisi yarattı!

Yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in evli olmasına rağmen ünlü spiker Diletta Leotta ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Bir restoran çıkışında ünlü spiker Diletta Leotta görüntülenen evli ve iki çocuklu yıldızdan bir açıklama gelmedi.

Ünlü futbolcunun yasak aşkı şok etkisi yarattı!

Ünlü fotbulcu Zlatan Ibrahimovic yasak aşk iddiasıyla gündeme geldi. İtalya basını İsveçli golcünün ünlü spiker Diletta Leotta ile yasak aşk yaşadığını manşetine taşıdı. Evli iki çocuk babası futbolcudan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Ünlü futbolcunun yasak aşkı şok etkisi yarattı!

İtalya'da haftalık olarak yayın yapan Chi dergisi yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığını iddia etti.

Ünlü futbolcunun yasak aşkı şok etkisi yarattı!

Dergi kapağında Yazın sürpriz çifti başlığıyla verilen haberde ikilinin Sardunya Adası'nda bulunan bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği yazıldı.

Ünlü futbolcunun yasak aşkı şok etkisi yarattı!

Çıkan haber üzerine Leotta'nın menajerinden yalanlama açıklaması geldi. İngiliz basınına konuşan Leotta'nın menajeri, "Reklam işbirliği için bir araya gelmiş iki profesyonel insan ve ortada ilişki yok" ifadelerini kullandı.

Ünlü futbolcunun yasak aşkı şok etkisi yarattı!

Zlatan Ibrahimovic cephesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Bu iddia sonrasında İsveçli yıldız futbolcunun 18 yıldır evli olduğu eşi Helena Seger ile sorun yaşayabileceği yazılmaya başlandı. Çiftin Maximillian ve Vincent adında iki oğlu bulunuyor.

Ünlü futbolcunun yasak aşkı şok etkisi yarattı!

Ibrahimovic ile Diletta, İtalya'daki karantina döneminde bir reklam filminde tanışmışlardı.

Ünlü futbolcunun yasak aşkı şok etkisi yarattı!

1.5 milyon liralık ziynet eşyası çalınmıştı
Diletta Leotta daha önce de Türkiye'nin gündemine gelmişti. 1 milyon 150 bin liralık ziynet eşyası çalınan ünlü spiker Diletta Leotta soluğu polis karakolunda almıştı.

Ünlü futbolcunun yasak aşkı şok etkisi yarattı!

İtalya'nın meşhur televizyon kanalı DAZN'da sunuculuk yapan güzel spiker Diletta Leotta'nın evine hırsız girdiği açıklandı.

Ünlü futbolcunun yasak aşkı şok etkisi yarattı!

Güzel spikerin 8. kattaki evine hırsız girdiği ve Diletta'nın ziynet eşyalarını çaldığı öğrenildi.

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Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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