Ünlü futbolcunun yasak aşkı şok etkisi yarattı!

Ünlü fotbulcu Zlatan Ibrahimovic yasak aşk iddiasıyla gündeme geldi. İtalya basını İsveçli golcünün ünlü spiker Diletta Leotta ile yasak aşk yaşadığını manşetine taşıdı. Evli iki çocuk babası futbolcudan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İtalya'da haftalık olarak yayın yapan Chi dergisi yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığını iddia etti.

Dergi kapağında Yazın sürpriz çifti başlığıyla verilen haberde ikilinin Sardunya Adası'nda bulunan bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği yazıldı.

Çıkan haber üzerine Leotta'nın menajerinden yalanlama açıklaması geldi. İngiliz basınına konuşan Leotta'nın menajeri, "Reklam işbirliği için bir araya gelmiş iki profesyonel insan ve ortada ilişki yok" ifadelerini kullandı.

Zlatan Ibrahimovic cephesinden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Bu iddia sonrasında İsveçli yıldız futbolcunun 18 yıldır evli olduğu eşi Helena Seger ile sorun yaşayabileceği yazılmaya başlandı. Çiftin Maximillian ve Vincent adında iki oğlu bulunuyor.

Ibrahimovic ile Diletta, İtalya'daki karantina döneminde bir reklam filminde tanışmışlardı.

1.5 milyon liralık ziynet eşyası çalınmıştı

Diletta Leotta daha önce de Türkiye'nin gündemine gelmişti. 1 milyon 150 bin liralık ziynet eşyası çalınan ünlü spiker Diletta Leotta soluğu polis karakolunda almıştı.

İtalya'nın meşhur televizyon kanalı DAZN'da sunuculuk yapan güzel spiker Diletta Leotta'nın evine hırsız girdiği açıklandı.

Güzel spikerin 8. kattaki evine hırsız girdiği ve Diletta'nın ziynet eşyalarını çaldığı öğrenildi.