Ünlü gazeteci Ahmet Tulgar hayatını kaybetti, sevenleri yasa boğuldu!

Ünlü gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu 63 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi sevenlerini kahretti.

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Ünlü gazeteci Ahmet Tulgar hayatını kaybetti, sevenleri yasa boğuldu!

Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü gazetecinin vefat haberini İletişim Yayınları sosyal medya hesabından yapmış olduğu "Dostumuz, yazarımız Ahmet Tulgar'ı kaybettik, çok üzgünüz..." açıklamasıyla duyurdu.

HALİT KIVANÇ'IN ACISINI PAYLAŞMIŞTI

Ünlü gazetecinin zamansız ölümü şaşkınlık yaratırken, dün akşam sosyal medya hesabından Halit Kıvanç'ın vefatı ile ilgili yapmış olduğu paylaşım sevenlerini kahretti.

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