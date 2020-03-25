Gazeteci Zafer Mutlu, koronavirüsü yendi! 12 gün sonra taburcu edildi

ABD ziyareti sırasında rahatsızlanıp Türkiye'ye dönen ve hastanede tedavi altına alınan 64 yaşındaki Gazeteci Zafer Mutlu KOVİD-19 virüsünü yendi.

Zafer Mutlu, koronavirüs ile mücadele ettiği iki haftalık sürece ilişkin detayları paylaştı.

Mutlu'nun açıklamaları şu şekilde:

“BAKTIM, HER TARAFIM AĞRIYOR, DOKTORUMA TELEFON ETTİM”

Amerika'daydım. Bir şeyler hissettim. Çünkü ben normalde grip falan olmam. 7-8 senedir hiç olmadı. Baktım, her tarafım ağrıyor, biraz tatsız. Hemen doktorumu aradım.

“BİZCE KORONA'SIN DEDİLER”

“Havalimanından direkt sana gelmek istiyorum” dedim. 11 Mart'ta sabah saat 7'de uçaktan indim. 11'de randevu vermişti. Gittim. Anında ilk muayeneden sonra, “Durum iyi değil. Zatürre başlangıcı var. Ateşin yüksek. Bizce korona'sın” dediler. Yatırdılar hemen.

“İLK TESTİN SONUCU NEGATİF ÇIKTI”

İki gün içinde test sonucu geldi. Test negatif çıktı. Buna rağmen “Hayır, bu pozitif” dediler. Tedaviye başladılar. Nitekim yapılan ikinci testi pozitif çıktı. Bu olabiliyormuş. Aytaç Yalman'da olduğu gibi. Önce pozitif sonra negatif ya da tersi maalesef olabiliyormuş.

“ HASTANEDE 12 GÜN KALDIM”

Çok hızlı tedavi ettiler. 12 gün kaldım. 14 gün bile kalmama gerek kalmadı. Son test negatif çıktı. Negatif çıkmasa bırakamıyorlar zaten. Sağlık Bakanlığı benim gibi tüm hastaların günlük durumunu, ateşini, kan değerlerini iyi takip ediyor.

"İLK 3-4 GÜN ZORDU"

Bende genel olarak süreç çok kötü geçmedi, bunu söylemeliyim. Ne solunum cihazına bağlandım, ne başka bir makineye bağlandım. İlk 3-4 gün biraz zordu tabi. Halsizlik vardı. Hızlı geçti. Doğrusu iyi baktılar. İki antibiyotik ve meşhur sıtmayla mücadelede kullanılan bir ilaç verdiler.

“ŞİMDİ İYİYİM, BİR ŞEYİM YOK”

2 gün önce de eve geldim. İstirahat ediyorum. 12 gün gibi kısa sürede Allah'a şükür iyileştim. 2 gündür saatte bir kalkıp evin içinde 7-8 dakika yürüyüşümü yapıyorum. İyiyim şimdi, bir şeyim yok. Bu tabi bana uygulanan tedavi.

“HERKES DİKKAT ETSİN”

Herkes doktorların söylediğine dikkat etsin. Evden çıkmadan, teması keserek, kendilerine karantinaya alsınlar. Ben tıp adamı değilim, ama yaşamış birisi olarak başka çaresi yok. Doktorlara daha çok saygım ve güvenim arttı. Bu vesileyle Doktorlarım Özgür Şamilgil ve Tuba Coşkun'a çok teşekkür ediyorum.

“KORONAVİRÜS AİLEMDE KİMSEYE BULAŞMADI”

Şimdi kesin olmasa bile ben virüs konusunda daha avantajlı duruma geçtim, öyle söylüyor doktorlarım. Ben sokağa çıkmıyorum. Mümkün olduğu kadar kimseyle de temas etmiyorum. Ailemde de bulaşan kimse olmadı. Eşime bir şey olmadı. Kimseyi görmüyorum. Ne torunlarımı, ne kızımı… Taşıyıcı değilim ama dikkat etmek lazım

ZAFER MUTLU KİMDİR?

Zafer Mutlu, Ağustos 1956 tarihinde İzmit'te, Petrol Ofisi'nde memurluk yapan bir babanın iki çocuğundan biri olarak doğmuştur.

Çocukluk yıllarını Malatya'da geçti.Ankara Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan 1977 yılında mezun olduktan sonra “Yeni Ortam” gazetesinde gazetecilik hayatına başladı. Daha sonra Vatan, Dünya, Günaydın ve Sabah gazetelerinde devam etti.1

980 yılının haziran ayında Ankara’dan ayrılarak İstanbul’a geldi.

Günaydın gazetesinden ayrılarak, 1985 yılında yayın hayatına başlayan Sabah gazetesinde çalışmaya başladı, zamanla Dinç Bilgin'in sağ kolu oldu. Bu yüzden Dinç Bilgin, Sabah'ın yüzde 3.84 hissesini ona verdi.

Etibank Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Doğan Gazetecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.

Evlilikleri :

1. Evliliği : Zafer Mutlu, 1979 yılında Nuray Hanım'la evlendi. 1987 yılında boşandı. Güneş (d.1980) ve Zeynep (d.1983) adında iki kızı vardır.

2. Evliliği : 1987 yılında Günaydın gazetesinden meslektaşı Füsun Arsan ile evlendi.