Ünlü gazeteci "Mecburen emekli" Nurettin Kurt, hayatını kaybetti!Altın fiyatlarında değişken dönem! Gram, çeyrek altın ve ONS altın fırladı! İşte güncel altın fiyatları...İngiltere Premier Lig: Manchester City 2 - 2 Liverpool | Maç sonucu, özetiNihat Hatipoğlu’na gelen soru seyirciyi gözyaşına boğdu! "Ölen eşe dokununca abdest bozulur mu?"Son dakika! Nisa bebeği terk eden anne hakkında istenen ceza belli oldu!Özcan Deniz ile genç sevgilisi Samar Dadgar Kapadokya tatilinde! Yeni pozlarını sosyal medyadan paylaştılarStarbucks zamlı kahve fiyatları Nisan 2022 | Starbucks yeni kahve fiyatları 2022AÇEM’li Minikler Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti: Polis Teşkilatı’nın 177’nci kuruluş yıl dönümü kutlandıAraç sürücülerine müjdeli haber! Motorine 1,04 indirim geliyor! Tarih belli olduMüslümanları çileden çıkaracak parti! Tesettürlü kızların şampanya patlatması sosyal medyanın gündemine oturdu!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Ünlü gazeteci "Mecburen emekli" Nurettin Kurt, hayatını kaybetti!

Ünlü gazeteci "Mecburen emekli" Nurettin Kurt, hayatını kaybetti!

"Mecburen emekli oldum" cümlesiyle hafızalara kazınan ünlü gazeteci Nurettin Kurt hayatını kaybetti.

Ünlü gazeteci "Mecburen emekli" Nurettin Kurt, hayatını kaybetti!

Adliye ve polis muhabiri Nurettin Kurt, yıllar önce söylediği "Mecburen emekli oldum" ifadeleriyle hafızalara kazınmış, sayısız ödül ve haberi hayatına sığdırmıştı. Hürriyet gazetesinin deneyimli muhabiri Nurettin Kurt , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30 yıllık meslek hayatında aldığı ödülleri ve hakkında verilen hapis cezalarını takipçilerine aktarmış, sevenlerini şaşkına çevirmişti.

Ünlü gazeteci Mecburen emekli Nurettin Kurt, hayatını kaybetti!

HAYATINI KAYBETTİ

Hürriyet gazetesinin deneyimli muhabiri Nurettin Kurt'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Kurt, 30 yıllık meslek hayatına son verirken şu ifadeleri kullanmıştı;

"30 yıllık meslek hayatım da Sedat Simavi (2008) başta olmak üzere

Avrupa Birliği araştırmacı gazetecilik ödülü(2014),

7 defa Gazeteci Barış Selçuk ödülü

İki kez Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti ödülü,

TGC Başarı ödülü ve onlarca benzer ödüle layık görüldüm. Sadece gazetecilik yaptığım için üç kez (gizliliği ihlal suçundan toplam 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldım) bunlar benim şeref madalyalarımdır tekrar Dünya ya gelsem yine aynı mesleği yaparım. Paylaşmak zorunda kaldım, sağlıcakla nice güzel günlere görüşmek dileği ile. Tabi ki 27 yıl görev yaptığım Hürriyet Gazetesi’nden mecburen emekli oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler sağlıcakla kalın.”

Ünlü gazeteci Mecburen emekli Nurettin Kurt, hayatını kaybetti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT