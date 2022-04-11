Ünlü gazeteci "Mecburen emekli" Nurettin Kurt, hayatını kaybetti!

Adliye ve polis muhabiri Nurettin Kurt, yıllar önce söylediği "Mecburen emekli oldum" ifadeleriyle hafızalara kazınmış, sayısız ödül ve haberi hayatına sığdırmıştı. Hürriyet gazetesinin deneyimli muhabiri Nurettin Kurt , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30 yıllık meslek hayatında aldığı ödülleri ve hakkında verilen hapis cezalarını takipçilerine aktarmış, sevenlerini şaşkına çevirmişti.

HAYATINI KAYBETTİ

Hürriyet gazetesinin deneyimli muhabiri Nurettin Kurt'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Kurt, 30 yıllık meslek hayatına son verirken şu ifadeleri kullanmıştı;

"30 yıllık meslek hayatım da Sedat Simavi (2008) başta olmak üzere

Avrupa Birliği araştırmacı gazetecilik ödülü(2014),

7 defa Gazeteci Barış Selçuk ödülü

İki kez Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti ödülü,

TGC Başarı ödülü ve onlarca benzer ödüle layık görüldüm. Sadece gazetecilik yaptığım için üç kez (gizliliği ihlal suçundan toplam 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldım) bunlar benim şeref madalyalarımdır tekrar Dünya ya gelsem yine aynı mesleği yaparım. Paylaşmak zorunda kaldım, sağlıcakla nice güzel günlere görüşmek dileği ile. Tabi ki 27 yıl görev yaptığım Hürriyet Gazetesi’nden mecburen emekli oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler sağlıcakla kalın.”