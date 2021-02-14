Ünlü gazeteci yine eleştiri oklarının hedefi oldu: Ahmet Hakan kıskanıyorum ama kıskandığımı söylemeye utanıyorum der gibi Zaman zaman yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarının hedefi olan Ahmet Hakan en son Hande Sarıoğlu'nu eleştiren bir açıklamada bulunduğu için sosyal medyada tepki çekmişti. Ahmet Hakan'ın sevgililer günü üzerinden yaptığı yeni paylaşım yine tepkiye neden oldu.

1 11 Spor spikeri Hande Sarıoğlu'nun sosyal medya hesabında paylaştığı dans videosu nedeniyle işine son verilmişti. Bunun üzerine Hande Sarıoğlu “Ne kıyametler koptu kanalda, ama bizim dansımızı idare edemediler” ifadelerini kullanmıştı.