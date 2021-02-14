Ünlü gazeteci yine eleştiri oklarının hedefi oldu: Ahmet Hakan kıskanıyorum ama kıskandığımı söylemeye utanıyorum der gibi
Ünlü gazeteci yine eleştiri oklarının hedefi oldu: Ahmet Hakan kıskanıyorum ama kıskandığımı söylemeye utanıyorum der gibi
Zaman zaman yaptığı açıklamalarla eleştiri oklarının hedefi olan Ahmet Hakan en son Hande Sarıoğlu'nu eleştiren bir açıklamada bulunduğu için sosyal medyada tepki çekmişti. Ahmet Hakan'ın sevgililer günü üzerinden yaptığı yeni paylaşım yine tepkiye neden oldu.