Ünlü gazeteciden Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya teşekkür

Tuzla Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde ilçede yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitime kolay erişim sağlayabilmeleri için ''Askıda Tablet'' kampanyası başlattı.

Geçtiğimiz günlerde hayata geçen "Askıda Tablet" kampanyasına ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı de destek verdi.

Geçtiğimiz günlerde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından başlatılan "Askıda tablet" kampanyasıyla, ilçemizde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın bir kısmına tablet hediye edilmişti.

TUZLA BELEDİYESİ FARKINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU

Eğitime ve yardıma verdiği önemle her geçen gün yeni projelerle karşımıza çıkan Tuzla Belediye Bâşkanı Dr.Şadi Yazıcı "Askıda tablet" kampanyasıyla bir kez daha adından söz ettirirken ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir kendi YouTube kanalından Yazıcı'ya teşekkürlerini iletti.

Ünlü gazeteci Cüneyt Özdemir kendi YouTube kanalından canlı yayında kampanya için Başkan Yazıcı'ya teşekkürlerini iletti. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eğitime verdiği önemden bahseden ünlü gazeteci Özdemir "Şadi bey bu konuda çok duyarlı, bize haber gönderdi, biz sizin adınıza 50 tane tablet bağışlayacağız, dedim işte budur. Ben bu kampanyaları milli kampanyalar olarak değerlendiriyorum. Eğitim ve sağlıkta asla kaybetmeyen kampanyalar" şeklinde konuştu.