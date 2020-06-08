Ünlü genelev patroniçesi Manukyan’ın mirası için flaş rapor

Ünlü genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın ölümünden sonra başlayan miras kavgasında yeni gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu, Manukyan'ın mirasını bıraktığı oğlu Kerope Çilingir'e kızı Dora Çilingir'in açtığı vasi davasında Kerope Çilingir'de “demans” denilen bunama halinin saptandığını tespit etti. Bu nedenle Kerope Çilingir'e vasi atanmasının uygun olduğunu bildirdi. Ancak Kerope Çilingir ise son duruşmada kendisine vasi atanacaksa bunun kızı Dora Çilingir değil, eşi Neslihan Kahraman Çilingir olmasını istedi.

PATRONİÇENİN GENELEV İŞLETMELERİNİ KAPATTI

Matild Manukyan 2001’de hayatını kaybettiğinde arkasında tek mirasçısı olarak Amerika’da yaşayan oğlu Kerope Çilingir’i bıraktı. Annesinden binlerce taşınmaz ve 220 ticari taksi plakası kalan Kerope Çilingir, genelev işletmelerini kapattı.

Çilingir, bu sektörden çıkması ve milyonlarca liralık miras kalması nedeniyle kötü niyetli kişilerin hedefi haline geldi. Annesinden kalan sayısını bilmediği taşınmazlar bir takım kişilerce işgal edildi.

TEHDİTLERDEN KAÇARAK EVSİZ GİBİ YAŞADI

Dişleri kırılana kadar ofisinde dövülen ve aldığı tehditlerden korkan Kerope Çilingir, ailesine zarar gelmemesi için otel odalarında uzun süre haber alınamadan evsiz gibi yaşamaya başladı. Çilingir günde 3-4 paket sigara içerken sağlığı da giderek kötüleşti.

KIZI VASİ DAVASI AÇTI

Bir otel odasında 2018’de yarı ölü halde bulunan Çilingir, özel bir bir hastanede tedavi altındı. Kerope Çilingir tehditlerden korunmak için hastane odasında yaşamaya başladı.

Kerope Çilingir’in 50 yaşındaki öz kızı Dora Çilingir, babasının menfaatlerinin korunması için kısıtlanarak kendisine vasi atanmasını için dava açtı.

''BABAMDAN FAYDALANIYOR''

İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Adli Tıp Kurumu, Kerope Çilingir'de demans (bunama) hastalığının olduğunu belirterek vasi altına alınması gerektiğini belirtti.

Dora Çilingir, refakatçi olarak babasının yanında kalmaya başlayan Neslihan Kahraman’ın amacının babasının içinde olduğu fiziksel ve ruhsal aciz halinden faydalanarak, mal varlığını ele geçirmek olduğunu ileri sürdü.

''MİLYONLARCA LİRASI ÇEKİLDİ''

Neslihan Kahraman ve ailesinin babasıyla ilişkisini koparmaya çalıştığını iddia eden Dora Çilingir dilekçesinde, hastanede tutulan babasının dünyadan tamamen soyutlandığını belirtti.

Dora Çilingir bu kişilerin, babasının değeri milyonlarca lira olan gayrimenkullerini çok düşük fiyatlar ile satış gibi göstererek temlik almak, davalıyı borçlandırmak, ölüme bağlı tasarruflar yaptırmak çabası içinde olduklarını ileri sürdü.

Matild Manukyan’ın yasal mirasçılarının kendileri olduğunu iddia eden kişilerce 2018 yılında açılan davaya dahi babasının müdahale edemediğini belirten Dora Çilingir, önemli gayrimenkullere ait kiralarının Neslihan Kahraman ve kardeşi tarafından toplandığını, milyonlarca lira parasının çekildiği ileri sürdü.

AVUKATTAN FARKLI BİR İDDİA

Kerope Çilingir'in avukatı ise cevap dilekçesinde Dora Çilingir'in babasını korumak için değil, babasının ölümünde mirasçı olacağı halde, babası ölmeden bütün mal varlığını ele geçirme, yurt dışındaki kardeşinin, ölen erkek kardeşinin 2 çocuğu ile eşinin miras payını azaltma ve belki de kendi üzerine geçirme niyetinde olduğunu iddia etti.

MAFYA İLE İŞBİRLİĞİ

Babaannesinin mesleğini devam ettirmeyi planladığı iddia edilen cevap dilekçesinde, Dora Çilingir'in kanuna aykırı yaşam tarzını benimsemiş insanlar ve mafya ile işbirliği yaparak ölmeden mirasına konmak istediği babasına karşı karanlık kişilerle işbirliği yaptığı ileri sürüldü.

Sürekli ölüm tehditleri altında yaşamaya başladığı belirtilen Kerope Çilingir’in 2017’de genç yaşta kalp krizi geçiren oğlunun cenazesine ölüm korkusu nedeniyle katılamadığının yer aldığı dilekçede, mafyadan kaçarak izini kaybettirme amacı ile otellerde saklandığı anlatıldı.

''HAYATA DÖNDÜREN EŞİ''

Dilekçede Neslihan Kahraman Çilingir’in Kerope çilingir’in 8 yıldır yanından ayrılmayan ve hayata döndüren eşi olduğu belirtilerek, Kerope Çilingir’e vesayet şöyle dursun yasal danışman atanmasına bile gerek olmadığı belirtildi.

BUNAMA OLDUĞU SAPTANDI

Kerope Çilingir’in durumu hakkında istenen rapor Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından mahkemeye ulaştı. Kerope Çilingir'de “demans” denilen bunama halinin saptandığının belirlendiği raporda, bu bunama hali nedeniyle Çilingir'in menfaatlerini koruyamayacağı nedeniyle kısıtlanarak kendisine vasi tayin edilmesinin uygun olduğu belirtildi.

“EŞİM VASİ ATANSIN”

Mahkeme son duruşmaya katılan Kerope Çilingir’e vasi altına alınması gerektiği şeklindeki ATK raporunu anlatarak, vasi olarak kimin atanmasını istediğini sordu. Kerope Çillingir ise kendisine vasi atanacaksa eşi Neslihan Kahraman Çilingir’in atanmasını istedi. Kerope Çilingir’in avukatları ise ATK raporuna itiraz ederken, mahkeme duruşmayı erteledi.

Kaynak: Sözcü