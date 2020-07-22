Ünlü haber spikeri Buket Aydın ve Emir Sarıgül evleniyor!

Ünlü spiker Buket Aydın'ın eşinden boşanmadan önce gizli ilişki yaşadığı iddia edilen Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le birlikte fotoğrafları ortaya çıkmıştı. İkili o dönemde aşklarını inkar etmişti. Ancak şimdilerde Aydın'ın 7 yıllık eşi Erce Baykal'dan da boşanmasıyla birlikte artık ilişkilerini saklamıyorlar.

Birlikteliklerini inkar ettikten sonra öpüşme fotoğrafları ile aşkları ortaya çıkan Emir Sarıgül ile Buket Aydın'ın, Göcek'te baş başa tatil yaptığı öğrenildi. Yakın dostları ile heyecanlarını paylaşan ikilinin, nikah masasına oturacağı iddia ediliyor.



Ayrıca Emir Sarıgül'ün Buket Aydın'a Rolex marka pahalı bir saat hediye ettiği haberi de ortaya çıktı. Sarıgül'ün binlerce liraya bu marka saat almasının nedeninin ise Aydın'ın daha önce haber programında Rolex taktığı için çok eleştirilmesi olduğu konuşulanlar arasında yer aldı.

BUKET AYDIN KİMDİR?

Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa’da doğdu. İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitiren Aydın, Atilla İlhan’ın şiirleri üzerine yüksek lisans yaptı.Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alan Buket Aydın, bir sene bir radyoda haber spikerliği yaptı. Radyo’dan Kanaltürk’e geçiş yapan Aydın, ilk televizyon tecrübesini bu kanalda gerçekleştirdi. Kanaltürk’te spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülteni sunuculuğu görevini yapan Aydın, Kanaltürk’ten TRT Türk kanalına geçti.TRT Türk’te program sunuculuğu yapmaya başlayan Buket aydın, 2011’de NTV’ye transfer oldu. NTV’de haber bülteni sunduktan bir süre sonra “NTV Gece Bülteni Kuşağı’nda” moderatörlük yaptı.

2018 yılında haber sunuculuğu kariyerine Kanal D’de devam eden Buket Aydın, En İyi Haber Spikeri, Anadolu Medya, En İyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu, Yılın Kadın Haber Spikeri, Yılın Gece Haberleri Bülteni ödüllerinin sahibi oldu. Buket Aydın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Demirören Medya'daki görevlerinden istifa etti.